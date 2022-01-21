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輝瑞輸了！　俄羅斯Sputnik V疫苗對Omicron效力達74％

▲▼俄羅斯疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）。（圖／路透）

▲俄羅斯Sputnik V疫苗對抗Omicron病毒的效力達74.2％。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著Omicron病毒持續在全球擴散，各國已普遍開打第三劑，甚至是第四劑疫苗，而最新研究結果指出，俄羅斯Sputnik V疫苗對抗Omicron病毒的效力達74.2％，優於輝瑞疫苗的56.9％。俄國專家也表示，若是選擇另一款Sputnik Light疫苗作為加強針，效力可增到至少83％。

根據《路透社》報導，由義大利史巴蘭贊尼傳染病研究院（Lazzaro Spallanzani institute）和俄羅斯「加馬利亞研究所」（Gamaleya Institute）共同進行的研究指出，從接種第二劑疫苗後3至6個月的數據顯示，施打兩劑Sputnik V疫苗後的中和抗體優於輝瑞（Pfizer）疫苗，而目前這項研究尚未獲得同儕評鑑。

接種Sputnik V疫苗的51人中，有74.2％的人血清內檢測到對Omicron病毒的中和抗體，施打輝瑞疫苗的17人中，體內有Omicron病毒中和抗體的比例則為56.9％。《塔斯社》報導指出，加馬列亞研究中心（Gamaleya Institute）所長金斯伯格（Alexander Gintsburg）表示，Sputnik V的效力在6個月後約為56％至57％，雖然對抗Omicron病毒的效力低了8倍，但其餘疫苗平均下降了21倍，有顯而易見的差異。

另外，先前另一項研究顯示，若是接種另一款Sputnik Light疫苗作為加強針，對抗Omicron病毒的效力可達到83％甚至更高，搭配其他廠牌疫苗也有相同效力。俄羅斯直接投資基金會（RDIF）執行官德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，「不同廠牌的合作是關鍵，Sputnik Light的推廣將有助於加強其他疫苗的功效，以應對來自Delta和Omicron病毒的挑戰。」

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