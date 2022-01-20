林為洲讚阻《地制法》積小勝成大勝　綠主委：自甘被地方派系綁架

▲國民黨立委林為洲。（資料照片／翻攝林為洲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

大新竹合併升格議題引發關注，立法院內政委員會近期排審《地方制度法》，引發在野黨團強烈杯葛，國民黨立委林為洲今（20）日透過臉書指，立院攻防成功阻擋《地制法》修法，國民黨可積小勝成大勝。不過，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名批評，林完全不顧新竹人心中期待，為一己私利、自甘被地方派系綁架，呼籲林面對選民再來談國民黨如何再起。

陳建名說，林為洲在臉書發文，文中所說「成功阻擋《地制法》」，實則是「成功阻擋了新竹的發展」，看在選出他來當立法委員的新竹縣民眼中，多麼不堪，完全不顧新竹人心中期待，卻還沾沾自喜，自詡為國民黨的救星。

陳建名直指，林為洲口中所說「2026新竹升格也不遲」，不過是為一己私利，一則讓自己多幾年時間準備，等候新竹縣長楊文科任滿，順利接棒，一則自甘被地方派系綁架，完全背離人民心之所向，新竹有民意代表如此，算盤打得響亮，實在令人不勝唏噓。

陳建名說，查看網路新聞媒體報導也不難發現，多家土地開發及建設公司背景，主導自辦農村重劃，炒土圈地，毀良田只為謀私利，「想請林為洲立法委員好好看看這些Line群組中，選民對你表現的失望之情，好好面對新竹民眾對你的期待，再來談國民黨如何再起！」