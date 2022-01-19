立院初審地方制度法　國民黨團拂曉出擊霸佔主席台

▲立法院內政委員會，國民黨佔主席台反對《地制法》倉促立法。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會19日排審攸關新竹縣市合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨團不滿因人設事修法，清晨6點多拂曉出擊搶先霸佔主席台，癱瘓議事。

國民黨召委林為洲表示，國民黨團反對這種「一字亂修」地方制度法，將來行政院要核准哪個縣市升格就給升格，完全沒有人口資格等門檻限制，等同行政院獨裁，同樣的，政府也可以不准縣市升格，即使有125萬人口，也能拒絕核准，完全由上而下，國民黨不能接受。

林為洲表示，過去五都升格，沒有一個是由上而下，若修法通過將變成由上而下的審查，由行政院指定升格，也不需要寫升格企劃書，「我身為內政委員會的一員，讓這樣的修法出委員會，我會變成歷史罪人，太丟臉！」

約九點半左右，民進黨團總召柯建銘率綠委王美惠、莊瑞雄等人現身會議室，藍委立即湧上前嗆聲「這麼重要的地制法，竟然沒有行政院版本！」柯建銘則回說「假如沒政院版本就不能審查，那立法院就自廢武功了！」

費鴻泰仍不滿痛批「這要看什麼事情，今天這麼重大爭議的法案，行政院竟然沒有版本」，柯建銘回嗆藍委「今天、明天到週六都是委員會，還有4天，你們佔好佔滿好不好？」國民黨團立委則高呼「沒問題！我們一定會替人民把關到底！」雙方一陣叫囂互嗆後，民進黨團先行離場，國民黨團則持續佔據主席台。

約10點左右，柯建銘再度回到會議室，痛斥國民黨立委「綁架總預算」，費鴻泰批評，「這件事情沒有行政院的態度，只有柯建銘一個人的態度，只有林智堅的意思，國家不是你一個人的！」柯建銘則率綠委呼口號「國民黨綁架總預算」，隨後又離場。

眼看會議遲遲無法開始，召委吳琪銘約在10點10分宣布休息協商，費鴻泰表示，只要符合民意，國民黨團的協商大門永遠打開。

▲藍綠黨團針對「地方制度法第四條條文修正草案」發生口角。（圖／記者楊蕓攝，下同）