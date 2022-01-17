時力反對竹竹合併、彰化倉促升格　陳椒華主張先處理行政區劃法

▲時代力量立委陳椒華、邱顯智召開「竹竹合併與彰化升格，地方首長們準備好了沒？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院內政委員會19日將排審攸關新竹縣市合併升格的《地方制度法》修正草案，時代力量黨主席陳椒華17日表示，負責任的政府應該先檢討及處理台灣縣市升格與合併的問題，並且優先處理「行政區劃法」草案的立法，以及檢討已合併或升格後的行政區重劃問題。

時代力量立委陳椒華、邱顯智17日上午在立法院召開「竹竹合併與彰化升格，地方首長們準備好了沒？」記者會，與會者包括時代力量新竹市議員蔡惠婷、彰化縣議員參選人鄭宇焱、彰化縣鄉鎮代表參選人陳昀志等人。

陳椒華說明，目前行政區域改制計畫的相關法規，僅有《地方制度法》第7條、第7條之1、第7條之2及第7條之3等條文規範，在沒有「行政區劃法」的法制基礎下，各地方窒礙難行。

陳椒華指出，「行政區劃法」草案從1993年至今，經歷了29年，仍未在立法院通過，內政部長徐國勇去年就曾表示，希望能適度整併轄內「區」行政區域，以有效分配行政資源，強化地方治理能量。

陳椒華再指，國民黨立委林為洲也期待這樣的立法倡議，可以見得兩大黨都贊同「行政區劃法」的立法，時代力量也認為台灣需要各行政層級其他合作的機制與公民的參與，呼籲政府與其他在野黨應優先處理「行政區劃法」，幫助台灣行政區各職能有效溝通和合作的制度化設計。

陳椒華也說，時代力量未來將就《財政收支劃分法》提出自己的草案，解決過去藍綠兩大黨輪流執政，仍未處理的歷史共業，期望共同改善台灣的區域治理與財政平衡。

邱顯智則表示，倉促升格會加劇區域不平等，應該優先檢討財政收支劃分，縣市合併的重點除了合併，更重要的是升格，因為一旦從縣市晉升為直轄市，從資源分配到地方政府的組織與人力，都比縣市高了一大截。

不過，邱顯智也說，這樣的地方政府間競爭資源，而競相升格的「遊戲規則」，卻有先天分配不當和後天發展失衡的問題。

蔡惠婷指出，現行制度明確保障各縣市合作的機制，新竹市長林智堅卻把新竹交通的議程當作合併的籌碼，特別將前瞻基礎建設計畫「新竹環線輕軌計畫」的施行緩慢，怪罪於沒有縣市合併。