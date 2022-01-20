藍營想選總統要先當黨主席？　黃暐瀚曝國民黨「都市傳說」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底就是縣市首長選戰，但藍營因公投、補選、罷免幾次敗仗士氣低落，黨主席朱立倫更成為眾矢之的，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，藍營有一個都市傳說，就是想選總統得先當主席，「黨主席未必能幫助一個人當選總統，但絕對有能力阻止一個人被提名。」

黃暐瀚表示，選黨主席是要幫黨贏，不是幫自己贏，想要自己選、自己贏，那不用選黨主席，當參選人就好，然而國民黨自從2015年之後，就出現了一個都市傳說，那就是想選總統，得先當主席，「如果沒有主席，就沒有總統。所以所有想選總統的人，都跑去搶黨主席了。」

對於藍營黨主席之爭，黃暐瀚指出，黨主席所為應該是決定方向、堅定領導、打贏選戰，但大家都發現，國民黨主席未必能幫助一個人「當選總統」，但絕對有能力「阻止」一個人，被「提名」或是「打勝仗」。

黃暐瀚表示，現在國民黨六連敗、士氣低迷。黨主席朱立倫可以做兩件事：第一、參選2022，第二，宣布不選2024，「只要這兩件事，擇一去做，朱立倫的人氣，保證立刻止跌回升，領導動力，瞬間滿血。」

黃暐瀚指出，如果兩個選擇都不想做，那就只能「全力輔選2022」，這個做法回血慢，但只要年底成績尚可，主席依舊還是主席，「朱立倫眼前是輸了，但國民黨還沒有輸！黨主席是幫黨贏，不是幫自己贏！想通這點，輪子自然依舊轉動。」