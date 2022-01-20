朱立倫表態支持「藍白合」　任何非民進黨的朋友都是爭取對象

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌昨（19日）接受專訪時，呼籲國民黨與民眾黨應在野團結談政黨合作，引起各界關注。國民黨主席朱立倫20日表示，不論是國民黨、或是反對民進黨的非國民黨陣營都該團結合作，「否則民進黨最期待看到的就是藍營本身內鬨、或是非國民黨體系的分裂」。

針對國民黨是否有分裂的危機，朱立倫受訪時表示，每一個區都會全力以赴，「現階段、過年前我都是盡量走各地，希望了解各地的情況」，國民黨一定要靠大家的努力一起團結，任何非民進黨的朋友「都是我們要爭取的」。

朱立倫強調，絕對不能讓所謂的「非民進黨的反對陣營」自己分裂，因為在野沒有任何分裂的本錢，「我也再次強調，國民黨本身都沒有任何內鬨的本錢」，所以會以協調為主，協調以後如果有成果就盡快提名、盡快徵召，如果協調不成，也會評估最好的方法，「初選是最後的考量」。

針對與民眾黨「藍白合」的態度，朱立倫表示，「我想每一位最主要的目標都是爭取國民黨更大的支持」，不是只有一個縣市而已，我們各地都是希望爭取所有非民進黨的朋友能夠支持、大家一起來團結合作，只有透過這樣的方式。否則民進黨最期待看到的就是藍營本身內鬨、或是非國民黨體系的分裂，這樣的情況出現對國民黨或是所有非綠營的朋友都是最不利的。

針對中廣董事長趙少康日前對參選總統表態，是否會有危機感？朱立倫表示，「我不是候選人，我是黨主席，我的目的就是讓國民黨的候選人能夠選上」，現階段是2022，就是希望最有希望的候選人能夠加油，趙董事長對2024有意願這件事他已經表達多次，「繼續加油，但是我們現階段還是大家團結，把2022這場選戰選贏」。