火山爆發瞬間「震到完全聽不見」　東加倖存者悚憶：只想逃離海邊

▲紐西蘭軍機偵測東加火山爆發後的災情，島嶼幾乎被火山灰覆蓋。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

東加海底火山14、15日二度噴發，引發海嘯及規模7.4強震，該國與世界斷聯5天後，終於部分恢復通訊，外界也開始了解具體災情。倖存居民、當地記者瑪莉安（Marian Kupu）表示，火山爆發瞬間，大家被巨響震得完全聽不見，只能向家人拚命揮手，示意盡快逃離濱海的科洛瓦伊地區（Kolovai）。

瑪莉安住在首都努瓜婁發（Nuku’alofa）附近，她接受《路透社》採訪時，戴著口罩及白色圍巾，保護自己免於火山灰的傷害，「第一聲爆炸時，我們的耳朵嗡嗡作響，無法聽見彼此的聲音。」她指出，食物供給量或許足以撐過接下來幾周，但飲水問題堪憂，「 屋頂上、樹上，到處都是火山灰。我們現在關心的是乾淨飲用水的問題。大部分飲用水都被火山灰汙染了。」

▲東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT）

瑪莉安也指出，首都及其他地區的電力供應仍然脆弱，「電力恢復了，但還是斷斷續續的，這是因為大量火山灰破壞了變壓器及路燈，有時停電幾小時，有時長達好幾天。」她透露，西部島嶼的幾座村莊災情慘重，政府正試圖飛往各地確認傷亡。

火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）爆發後，引發約50英尺高（15公尺）的海嘯，摧毀各島海岸、村莊、度假村及各式建築物，也導致海底纜線斷裂，阻斷國內外通訊。本次災難已經導致至少3人死亡，搜救團隊20日前往首都周邊及外島，在瓦礫堆及土石中尋找生還者，一邊等待外國援助，一邊展開重建工作。

▲NASA估計，東加海底火山噴發釋放出的威力，幾乎比廣島原子彈爆炸的威力高出至少500倍。（圖／路透）

東加火山噴發後，震波及海嘯穿過太平洋，傳播至紐澳、美加、日本甚至英國等地。美國太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）表示，其爆發威力等同引爆5到10個百萬噸TNT炸藥，比1945年8月廣島原子彈爆炸強500倍以上。

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