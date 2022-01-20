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東加首都慘遭火山灰摧毀！「悲慘現況」驚悚曝光　酸雨恐致斷糧

▲▼東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT）

▲東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

南太平洋島國「東加王國」（Kingdom of Tonga），其距離首都僅65公里的火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）於14、15日2度大噴發，隨後引發海嘯衝擊該國、紐西蘭、日本、美國與加拿大，導致該國與外界斷絕聯繫長達5天，樹木、建築物被夷為平地，機場跑道被火山灰覆蓋，化學氣體引發的酸雨恐將危害農作物。

根據《衛報》、《路透社》，海底火山爆發造成東加有3人死亡，東加王國領事館發布推特的照片顯示，隨後襲捲而來的海嘯更嚴重摧毀東加的村莊、渡假村與許多建築物，導致這個擁有10.5萬人口的國度對外通訊一度中斷，首都努瓜婁發（Nukuʻalofa）更慘遭火山灰覆蓋，國際機場跑道也覆蓋一層厚厚的火山灰。

這些相片是東加王國對外電纜線恢復部份功能後才發佈的，不過該國唯一電信業者表示，恢復所有的電纜線與網路等服務恐怕還得需要1個月、甚至更長的時間。

▲▼東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT）

▲▼東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT）

▲▼東加王國境內的建築物、車輛、海岸線遭到火山灰嚴重覆蓋。（圖／翻攝自Twitter@ConsulateKoT）

來自首都努瓜婁發的記者瑪麗安庫普（Marian Kupu）向《路透社》透露，東加當地的居民正在竭盡全力清理火山爆發後所遺留的火山灰、各種灰塵，不過飲用水耗竭恐怕是未來的一項重大難題，「儘管每個家庭都有自己的供水罐，但早就被各種灰塵掩埋，飲用起來不是很安全，食物也許可以讓我們在接下來幾周內生存，但我不確定水是否足夠。」

瑪麗安庫普表示，東加王國西部的一些村落遭遇嚴重打擊，目前當局正試圖派人飛往其他島嶼進行檢查。

澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）表示，1架滿載人道主義救援物資的皇家空軍的飛機、1架幫助清除機場跑道灰塵的清掃機已從澳洲布里斯本飛往東加；紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）則在聲明表示，紐西蘭空軍派遣C-130運輸機前往東加王國，飛機載運包括裝水的容器、臨時住所用品、發電機、衛生用品、家庭用品、通訊設備等各種救援物資。

日本政府則於20日表示，將透過日本國際協力機構（JICA）提供飲用水、清理火山灰的設備。

聯合國表示，此次海底火山爆發導致東加王國至少8萬4千人受到嚴重影響，這占了該國80%以上的人口。

▼海底火山爆發後，東加首都努瓜婁發的港口、國際機場跑道充滿各種火山灰。（圖／達志影像）

▲▼海底火山爆發後，東加首都努瓜婁發的港口、國際機場跑道充滿各種火山灰。（圖／達志影像）

根據《澳洲廣播公司》（ABC），奧克蘭大學學者克隆寧（Shane Cronin）提出警告，表示海底火山噴發的大量火山灰恐怕將長期以來對珊瑚礁造成破壞、侵蝕海岸線並破壞漁業發展；而火山爆發後不斷釋出二氧化硫、一氧化氮，2種氣體在大氣中與水、氧氣交互作用時會產生酸雨，進而造成廣範圍的農作物損失，波及東加人的主食，包括芋頭、玉米、香蕉與花園蔬菜，糧食安全恐怕將受到嚴重影響。

另外，一旦珊瑚礁遭到大量破壞侵蝕，將導致東加海平面上升、無法阻擋颱風所引起的暴潮。

世衛組織（WHO）則認為，空氣中散佈火山灰與各種塵埃是目前東加所需面臨的一大隱憂，呼籲當地居民應隨時配戴口罩，在室外以飲用瓶裝水代替，避免吸入過多的懸浮粒子。

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