東加火山威力比原爆高500倍！如引爆千萬噸TNT　村莊變廢墟景象曝

▲NASA估計，東加海底火山噴發釋放出的威力，相當於引爆了1000萬噸三硝基甲苯炸藥（TNT），幾乎比廣島原子彈爆炸的威力高出至少500倍。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

東加海底火山爆發引發海嘯距今已近一週，當地的傷亡情形與受災情況也逐漸明朗。從現場畫面可見，火山和海嘯的雙重打擊已重創東加，當地部分較小的外島如今宛若廢墟，還導致了3人死亡，各國也緊急伸出援手，為東加提供飲用水等物資。美國航太總署（NASA）估計，這場火山爆發的威力約為廣島原爆的500倍，而東加政府也承認，這是一場前所未有的災難。

據路透社報導，東加海底火山日前二度噴發，造成規模7.4強震並引發海嘯，切斷了當地的網路與通訊信號，導致全國與外界斷了聯繫，就連機場也被火山灰所覆蓋。鄰國紐西蘭隨後派出偵察飛機探視當地情形後發現，東加較小的外島有數百座房屋被毀，當地也有居民在網上表示，他們的水源全數被火山灰污染，空氣中也瀰漫著有毒的氣體，處境極度困難。

Facebook社團「我的東加人」（My Tongan）最近流出一組照片，顯示東加塔布島（Tongatapu）的卡諾庫波魯村災情慘重，從現場畫面可見，島上的道路已經裂開，大樹幾乎全部在災難中被連根拔起，七零八落地倒在路上，所有的東西都被蓋上了厚厚的一層火山灰，地上也佈滿樹枝殘根和被摧毀的建築殘骸，村民只能無助地看著宛若廢墟的家園，神情滿是無奈。

NASA的首席科學家嘉文（James Garvin）表示，東加海底火山大規模噴發釋放出的威力，相當於引爆了1000萬噸三硝基甲苯炸藥（TNT），威力也比二戰時期的廣島原爆高出至少500倍。就連東加政府也承認，這是一場前所未有的災難。

▲紐西蘭派出軍艦HMNZS Aotearoa，為遭遇火山爆發和海嘯後的東加提供救援。（圖／路透）

報導稱，目前東加的供電已恢復，當局也在積極協助民眾清理現場和評估損失，但由於國內唯一的海底光纜受損，加上火山灰污染水源，因此當地的對外通訊幾乎中斷，民眾也缺乏足夠的飲用水。紐西蘭海軍載有25萬公升食水和過濾設備的2艘軍艦將於21日抵達東加，而紅十字會也在向東加的各個島嶼分發飲用水。

聯合國與多個國際組織正在制定援助計劃，美國、澳洲、紐西蘭等國也已承諾，會為東加提供財政援助。不過，由於東加是世上少數幾個「零確診」的國家，因此國際要如何滿足防疫規定之餘，又能派員支援東加是一大難題，因為如今的東加若是爆發新冠疫情的話，那將會是個災難性的局面。

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