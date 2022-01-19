　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東加火山噴發掀15m海嘯　「兩座島房屋被吞沒」釀空前災難

▲▼東加首都努瓜婁發（Nukualofa）火山噴發前後對比照。（圖／路透）

▲東加首都努瓜婁發（Nukualofa）火山噴發前後對比照。（圖／路透）

文／中央社

南太平洋島國東加政府表示，東加面臨「前所未見的災難」，海底火山大規模噴發讓東加覆蓋在火山灰下，15公尺高的海嘯摧毀兩座小島上的幾乎所有民宅，造成至少3人死亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，東加15日遭遇海底火山噴發，這可能是30年來規模最大的火山活動；由於一條主要海底電纜受損，通訊中斷，東加當局因此遲遲未發布官方最新消息，外界主要是靠著偵察機得知災損規模。

東加政府今天首度對15日天災發表公開聲明，東加總理辦公室表示，已證實有3人罹難，但死亡人數可能攀升。東加政府尚未能聯繫到數座有人居住的島嶼。

法新社報導，已證實罹難的3人是檬果島（Mango）一名65歲婦女、一名49歲男子與英國人葛洛佛（Angela Glover）。東加政府說，也傳出有數人受傷，生還者擠在臨時庇護所內避難。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）辦公室表示，人口約有50人的檬果島，島上所有房屋都被摧毀；福諾伊福阿島（Fonoifua）只有兩戶民宅沒有倒塌。

東加派出海軍軍艦救援，載著醫療人員與水、食物、帳篷等緊急物資前往災區。東加政府在聲明中說：「疏散行動已展開。」

然而，由於連結東加與全球其餘地區的海底電纜中斷，東加的救援行動受阻，東加只能靠衛星電話與無線電與外島聯繫。

紐西蘭空軍偵察機拍攝的照片顯示，東加島嶼上方籠罩著厚厚的火山灰，汙染飲用水供應。

東加也面臨海外救援物資如何運抵的問題，碼頭受損、主要機場跑道覆蓋火山灰，妨礙國際馳援。

►東加海嘯「增至3死」空拍對比圖曝！　火山灰覆蓋全島
►海嘯已奪2命！東加小島測到求救訊號　105居民生死未卜
►東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
快訊／本土+10！　亞東護理師接觸者確診
LIVE／疫情多點爆發！　陳時中最新說明
只剩3天！千萬證券戶　沒改密碼將無法下單
快訊／北市宣布：校外教學、畢典及運動賽事取消至2月底
周杰倫剛過43歲生日　爆三度當爸了！　
快訊／北市防疫旅館1男突倒地　送醫不治
快訊／楊梅電子廠也爆員工確診！　650人PCR出爐
快訊／社子島開發案通過環評！　自救會赴市府抗議
倒奶主播主持台積電尾牙穿超辣！　禮服掉出超兇車頭燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓」　楊永明：前景虛

愛妻在家遭3男集體性侵！　人夫私刑「自製炸彈」炸死性侵犯復仇

Omicron輕症免擔憂？模型曝美國將迎「空前死亡潮」　30萬人病歿

背痛以為肌肉拉傷！　女就醫「體內藏子彈3個月」婚禮被亂槍掃射

東加火山噴發掀15m海嘯　「兩座島房屋被吞沒」釀空前災難

村莊慶典慘變活人獻祭！醉男動手宰羊　竟一刀劃開「信徒」喉嚨

世界最長壽男性逝世！差24天滿113歲　曾在「2次全球疫情」中倖存

全國封鎖他官邸開趴！　強生辯：沒人告訴我這樣違反規定

她確診後「母乳變螢光綠色」嚇壞！結果女兒也染疫　專家曝真相

10歲女童-11度暴風雪失蹤　靠毛茸茸「流浪狗取暖」18hrs奇蹟存活

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓」　楊永明：前景虛

愛妻在家遭3男集體性侵！　人夫私刑「自製炸彈」炸死性侵犯復仇

Omicron輕症免擔憂？模型曝美國將迎「空前死亡潮」　30萬人病歿

背痛以為肌肉拉傷！　女就醫「體內藏子彈3個月」婚禮被亂槍掃射

東加火山噴發掀15m海嘯　「兩座島房屋被吞沒」釀空前災難

村莊慶典慘變活人獻祭！醉男動手宰羊　竟一刀劃開「信徒」喉嚨

世界最長壽男性逝世！差24天滿113歲　曾在「2次全球疫情」中倖存

全國封鎖他官邸開趴！　強生辯：沒人告訴我這樣違反規定

她確診後「母乳變螢光綠色」嚇壞！結果女兒也染疫　專家曝真相

10歲女童-11度暴風雪失蹤　靠毛茸茸「流浪狗取暖」18hrs奇蹟存活

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

鴻海臉書彙整「全球防疫新知」　確診Omicron恐出現喉嚨痛、3大症狀

中油招考爆舞弊向槍手集團求償　因「報考人數不減反增」竟吞敗

快訊／本土+10！亞東護理師未滿10歲接觸者確診　境外增44例

快訊／新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

陽岱鋼動向引關注　投入中職還有另一方法

搭電梯對男子襲臀摸下體　色男認罪性騷擾代價2萬5千元

紅酒NFT那麼神？陳冲：在台灣發生屢約糾紛恐難善了

林文舟／「總統好惡」影響法官人事　台灣司法「反世界潮流」

亞股全倒！日股暴跌近千點　韓股跌幅逾1％

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

國際熱門新聞

3寶爸為實現換妻夢！迷昏老婆讓同事性侵

疫情燒2年！輝瑞執行長曝好轉時間點

正妹熱戀大24歲窮男友　婚後才知嫁給富豪

即／微軟收購動視暴雪　成為全球收入第三大遊戲公司

格鬥辣妹認拍性愛影片！　考慮公開分享

財富自由！男大生「自拍照NFT」大賺2700萬

高盛財報疲弱、美債殖利率攀升　美股收盤重挫543點

富士山隨時可能噴發！　噴火口增加近6倍　

美股開盤下挫　道瓊指數跌逾520點

美航空業警告5G將導致航班大亂　日航取消波音777飛美

《寧靜海》很寧靜　科幻劇是韓劇軟肋？

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

5G訊號為何「威脅美國飛安」　始末整理一次看

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

更多熱門

相關新聞

東加海嘯增至3死！　空拍對比圖曝光

東加海嘯增至3死！　空拍對比圖曝光

南太平洋島國東加鄰近海底火山14日、15日劇烈噴發，東加除被海嘯沖斷全島通訊外，大片火山灰也覆蓋島上，重創人口僅10.5萬多人的王國，最新消息指出死亡人數增至3人，火山爆發前後的衛星對比圖也被釋出。

東加海嘯已釀2死　105人小島測到求救訊號

東加海嘯已釀2死　105人小島測到求救訊號

援助物資要先隔離　東加災後對比照曝光

援助物資要先隔離　東加災後對比照曝光

衛星照曝　東加火山硫化雲逼近澳洲

衛星照曝　東加火山硫化雲逼近澳洲

東加火山「岩漿觸冷海水」瞬間爆炸

東加火山「岩漿觸冷海水」瞬間爆炸

關鍵字：

東加海底火山海嘯紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

ØZI性愛片外流首現身！

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面