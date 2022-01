東加火山噴發掀15m海嘯　「兩座島房屋被吞沒」釀空前災難

▲東加首都努瓜婁發(Nukualofa)火山噴發前後對比照。(圖/路透)



文/中央社

南太平洋島國東加政府表示,東加面臨「前所未見的災難」,海底火山大規模噴發讓東加覆蓋在火山灰下,15公尺高的海嘯摧毀兩座小島上的幾乎所有民宅,造成至少3人死亡。

英國「衛報」(The Guardian)報導,東加15日遭遇海底火山噴發,這可能是30年來規模最大的火山活動;由於一條主要海底電纜受損,通訊中斷,東加當局因此遲遲未發布官方最新消息,外界主要是靠著偵察機得知災損規模。

東加政府今天首度對15日天災發表公開聲明,東加總理辦公室表示,已證實有3人罹難,但死亡人數可能攀升。東加政府尚未能聯繫到數座有人居住的島嶼。

法新社報導,已證實罹難的3人是檬果島(Mango)一名65歲婦女、一名49歲男子與英國人葛洛佛(Angela Glover)。東加政府說,也傳出有數人受傷,生還者擠在臨時庇護所內避難。

Before/after of Mango Island #Tonga (note: red cross confirmed to be a camera target of some sort, not on the ground). Totally destroyed. pic.twitter.com/Xbb4p4cOOq