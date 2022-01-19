東加海嘯波及日本！鹿兒島鰤魚苗離奇暴斃　8萬翻肚死魚堆成屍山

▲東加海底火山15日噴發後引發海嘯，並對日本造成影響。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

東加王國鄰近的海底火山14、15日接連噴發，引發的海嘯16日凌晨陸續抵達日本沿岸。日本鹿兒島16日發布海嘯警報後潮位上漲，18日更有魚港傳出大量鰤魚魚苗死亡的消息，懷疑是海嘯引起海水劇烈起伏，形成巨浪搖晃養殖漁網，導致魚苗相撞致死。

據日本《讀賣新聞》報導，位於鹿兒島縣種子島南部西海岸的島間港，在18日出現7、8萬隻鰤魚魚苗死亡的狀況，懷疑與近日東加王國海底火山爆發引發海嘯的意外有關。報導稱，在東加發生海嘯後，鹿兒島在16日就立刻發布了海嘯警報，而且當天該島西海岸觀測到50公分的潮位變化。

管理網箱的南根町漁業合作社懷疑，可能海嘯爆發後，海水劇烈起伏形成巨浪，搖晃養殖漁網，導致魚苗相撞致死，因為魚苗在15日晚間尚未出現異狀，但到18日就有大量魚苗死亡，難以讓人不做聯想。從現場畫面可見，被打撈上來的魚苗堆成了一座滿是銀白色翻肚死魚的小山，場面驚人。

南根町漁業合作社也表示，他們共養殖了約50萬尾的鰤魚魚苗，除了死去的7、8萬尾外，還有許多魚苗如今已十分虛弱，預計累計死亡的魚苗恐達10萬尾以上，損失約2000萬至3000萬日元（約新台幣480萬至720萬元）。

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