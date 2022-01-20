桃園大湳市場菜販確診「休市大清消」！市府設採檢站急追感染源

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

國內疫情持續延燒，昨（19日）新增10例本土，其中一例是桃園八德大湳市場菜販（案18119），因陪病採檢確診，感染源待查，桃園市府宣布該市場預防性休市三天至1/21。對此，環保局人員今日也前往市場噴灑消毒液，進行環境清消。

▲桃園大湳市場環境清消。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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市長鄭文燦今上午於記者會指出，今天大湳市場休息三天，進行市場商圈清消，以及設置社區採檢站，雖然只有一名外攤員工確診，但因感染途徑無法確定，避免以後有其他確診案例形成，必須找出潛在病例，市府將會比照忠貞市場方案，擴大清消採檢，希望民眾、攤商體諒，這是確保社區安全必要的做法。

鄭文燦表示，這段時間有很多學校、市場以及各種服務據點都提早停止，要在過年前降低活動頻率、聚餐的機會，讓這波疫情不要擴散，目前為止若要朝可控、可收斂方向，仍要競競業業、戒慎恐懼，做好每一件工作，在此要感謝防疫團隊。



鄭文燦指出，19日下午2點起立即增設八德綜合大樓臨時採檢站（八德區福國北路220號），將持續到1/23，每日下午2點至5點，提供市場攤商及周邊民眾採檢服務。

▼桃園大湳市場清消，鄭文燦到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）