大陸新增43例本土確診　北京再增3例「2人是冷庫搬運工」　

▲北京疫情升溫。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠確診數下降，19日共新增66個病例，境外佔23例、本土佔43例，其中北京新增3個本土確診。隨著冬奧臨近，北京加大防疫力度，其中房山區對涉疫企業封控，相關人員和家屬都要「足不出戶」。

據大陸國家衛健委通報，19日新增確診病例66例，其中境外輸入病例23例，包括上海14例、浙江3例、廣東3例、雲南2例、北京1例，其中浙江有3例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共新增43例，包括河南24例，其中安陽市19例、許昌市4例、鄭州市1例；天津14例，均在津南區；北京3例，其中豐台區2例、朝陽區1例；廣東2例，均在珠海市。有7例是由無症狀感染者轉為確診病例，分別是天津6例、北京1例。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例，均在上海。

▲北京冬奧倒數計時15天。（圖／路透社）

北京疫情持續擴散，據北京衛健委通報，19日新增3例確診，其中病例1與病例2共同居住，都是冷庫搬運工，每周例行做核酸檢測一次。兩人分別在16日及6日出現症狀，但自行服用購買的感冒藥，未就醫，隨後於19日確診，感染Delta變種株，均為輕症。

北京加大防疫力度，朝陽區對石各莊村周邊4公里半徑範圍內的45家小型醫療機構，和在營的90家藥店開展排查。房山區則第一時間對涉疫企業封控，相關人員和家屬足不出戶。