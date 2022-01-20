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社會 社會焦點 保障人權

驚悚鬼切絕命畫面曝！騎士綠燈突左彎　慘遭後車撞破頭慘死

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市民族路19日晚間傳出一起死亡車禍，1名彭姓騎士，騎乘機車行經民族路與北安街口時，因碰到紅燈在停等區等待；綠燈亮時，彭男卻突然往左轉，後方1名小客車黃姓女駕駛剎車不及，直接撞上，導致機車騎士當場倒臥血泊中失去生命跡象，送醫急救仍因傷重宣告不治。

▲彭男被撞後，頭破血流當場沒了生命跡象，經送醫搶救後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲彭男被撞後，頭破血流當場沒了生命跡象，經送醫搶救後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼監視器清楚顯示，彭男先在等待區等紅燈，綠燈後卻直接左轉，才會被小客車撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼監視器清楚顯示，彭男先在等待區等紅燈，綠燈後卻直接左轉，才會被小客車撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼監視器清楚顯示，彭男先在等待區等紅燈，綠燈後卻直接左轉，才會被小客車撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據監視器畫面顯示，當時彭男正騎車沿著民族路前進，行經北安街口時，因當時正好為紅燈，彭男便停在機車等待區上；不料紅燈變綠燈時，彭男突然從右側往左切準備左轉，而後方黃女發現後已經來不及剎車，未減速下就這樣直接撞上彭男，彭男受到撞擊後倒地，頭部有嚴重撕裂傷，小腿也有骨折，經送醫搶救後還是回天乏術。

據了解，黃女從頭份前來苗栗找朋友，才剛聚餐完準備返回頭份，而彭男騎車也是外出準備返家，沒想到會發生這樣的意外；警方也對黃女進行酒測，酒測值為零，至於詳細肇事責任，還待警方釐清中。

▲小客車剎車不及直接撞上騎士，強大撞擊力也把擋風玻璃撞破。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小客車剎車不及直接撞上騎士，強大撞擊力也把擋風玻璃撞破。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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