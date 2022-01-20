專家估月底恐達540例本土　亞東護理師引爆第6條傳播鏈

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，指揮中心目前判斷有6條傳染鏈。台大公衛學者陳秀熙認為，受全球Omicron疫情影響，還有春節返鄉人潮，預估到1月底本土個案可能會達540名。對此，指揮官陳時中表示，要努力打破宿命。

國內19日再增10例本土確診，桃機爆發疫情2周以來，累積衍生本土個案已破百例，外界憂心若再擴大警戒恐升回三級。

▼亞東護理師（案17967）相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）



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桃園機場染疫擴及社區，聯邦銀行、西堤餐廳到校園、家庭等多點爆發。指揮中心表示，從最新基因定序發現，桃機到銀行、西提與各校園的序列差不多，目前判斷有6條傳染鏈，且傳播仍在持續中。

陳時中說，亞東醫院護理師（案17967）基因定序，和其他本土Omicron序列都不一樣，可排除與本土群聚關聯性，感染源待查。這也意味成為該波疫情的第6條傳播鏈。

陳秀熙分析，台灣境外移入個案很快攀升，去年12月9日至今年1月18日就累積了1129名個案，且很多民眾的疫苗保護力漸漸失效，至今已有135名本土個案。他預估，至1月底的本土個案恐怕會達到540人，不過，若每天打20萬劑加強劑，也許可在2月初將疫情控制下來。

對此，陳時中指出，專家、學者很費心用數學模型做相關推估，不過，這些推估都是在一定的假設下，或現在有沒積極的作為，或停留在原地的情形而推估，但現在很努力打破這樣宿命，讓感染的人變少，這都是防疫人員的努力；比如現在上午有些個案，都是大家在半夜做出來的，幾乎24小時在拚，就是希望能把推估數量往下降。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

