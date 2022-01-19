想與病毒共存「長者第3劑要打到8成」　陳時中坦言有困難

▲陳時中說，第3劑要打到8成有困難。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

醫師黃立民認為現在「要與病毒共存」，要等到60歲以上長者第3劑打到8成，至少還要過3個月時間，指揮中心指揮官陳時中今（19日）坦言，要打到8成有困難。

陳時中說，能夠打到高的比例當然保護是比較好，但整個情況要看疫情的情形，8成長者要打到3劑有些困難度，現在全世界打第3劑當然不是個別年齡層，最高可能是智利第3劑打到6成，第二為丹麥打了54%，其他大概都是3至4成多。

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趕在農曆年前打追加劑，1922預約平台第20期、春節前最後一輪昨（18）早10點開放預約，依照年齡分三階段開放，統計到今天下午1點為止，有86萬人完成預約，當中BNT有45.2萬人預約最多，而莫德納34.8萬緊追在後，值得注意的是，莫德納開設量能僅34.9萬，推估只剩下1千多名額。

1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，雖然符合預約資格者超過800萬人，而各縣市於該期提供118萬人量能，另各類量能來看，BNT有70萬人量能最多，莫德納則僅開34.9萬人量能。

指揮中心發言人莊人祥說明，莫德納疫苗之所以可提供的量能較少、僅34.9萬劑，主要是中央已將250萬人份第3劑疫苗都撥給各縣市政府，預計第19、20期將接種94萬劑，各縣市還有150幾萬莫德納預留給醫院預約的民眾、造冊施打的民眾等。