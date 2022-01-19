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WHO：無證據顯示青少年需打加強針　高風險族群恐要打3至4針

▲▼世衛組織首席科學家斯瓦米納坦。（圖／路透社）

▲世衛組織首席科學家斯瓦米納坦。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎變種病毒Omicron來襲，各國政府正在思考到底該不該實施第3劑、甚至第4劑的疫苗「加強針」接種，世衛組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦表示，目前尚無證據顯示兒童或青少年須加強接種新冠疫苗。另外，老年人或免疫功能低下的人恐怕就得需要施打3至4針。

根據美媒《CNBC》，斯瓦米斯坦納（Soumya Swaminathan）於當地時間18日表示，世衛組織的諮詢小組SAGE、免疫戰略諮詢小組將於本周底前開會，討論各國政府應考慮如何實施加強針接種的各項細節，包含接種者對象的標準擬定。

世衛組織在記者會上表示，「目前還沒有證據表明，兒童或青少年有接種新冠疫苗加強針的必要，我們的目標是保護最脆弱的人群、保護那些面臨嚴重疾病與死亡風險最高的族群，這些人包含高齡族群、有慢性病史的免疫力低下族群，以及身在前線的醫護人員。」

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，目前世衛組織仍未確定人們最終需要接種的劑量、頻率，「我認為人們的確存在恐懼，這種施打加強針的要求可能每2至3個月就會出現一次，每個人都必須加強注射新冠疫苗，但我認為我們還沒找到正確答案。」

萊恩透露，科學家最終可能會重新定義一般的新冠疫苗需要接種多少劑量，「雖然多數身體健康的人可能只需要接種2針，但老年人或免疫功能低下的人恐怕就得需要施打3至4針。」

在2周前，美國疾病控制與預防中心批准了針對12至17歲青少年族群的加強真接種，以求因應具備高度傳染性的Omicron病毒所導致的病例激增，而此波疫情的激增也導致兒童病例數跟著成長。根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）最新統計數據，在截至1月6日前的一周內，共通報逾58萬例兒童感染新冠肺炎的病例，比截至去年12月30日前的一周增加了78%。

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