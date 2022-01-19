彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香　冠軍將送出8,888元

▲彰化南瑤宮除夕將舉辦迎頭香路跑活動。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，南瑤宮將於1月31日除夕夜舉辦「路跑迎頭香」活動，至今已有超過200人報名參加，除了有第一大獎8,888元還送出大電視、平安錢母等獎品，市長林世賢歡迎各路英雄好漢、路跑女王共襄盛舉，並強調，比賽遵照中央防疫規範進行，若中央明令禁止，會緊急喊停。

▲迎頭香路跑活動造成推擠受傷。（圖／ETtoday資料圖）

林世賢指出，過去南瑤宮舉辦過多年的「搶頭香」活動，雖然頗具趣味性，但也暗藏風險，參與民眾難免推擠因而受傷；為了不跟風，同時避免發生危險，改為舉行「除夕路跑迎頭香」活動，讓參加路跑者都能「人人攏頭香，人人攏好運」。

▲迎頭香路跑活動造成推擠跌倒受傷。（圖／ETtoday資料圖）

彰化市公所指出，今年路跑規劃路線，是從創建於清雍正二年（西元1724年）、有「開彰第一寺院」美稱的開化寺起跑，經由民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路，再跑回南瑤宮，全長1.3公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，將動員300至500名志工協助道路安全維護，以避免推擠發生意外。

▲南瑤宮迎頭香活動。（圖／翻攝自南瑤宮直播）

林世賢指出活動視疫情狀況滾動式調整，從即日起受理報名至1月25日止，名額1,000名，報名參加且添油香300元，就能獲贈彰化媽毛巾、限量版護身符、媽祖皮革鑰匙圈、完賽獎牌等好禮，並參加摸彩，

活動從除夕夜晚上10點進行，共分男子組、女子組、平安跑及最佳造型組共3組，由裁判組判定各組前三名，第一名獎金8,888元、第二名獎金6,666元、第三名獎金5,168元；今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金2,000元，以增加活動趣味性。眾人慢跑抵達廟前廣場後，由耆老帶領信眾入廟參拜天上聖母，祈求風調雨順國泰民安，迎來新年新希望以及一年的好運。