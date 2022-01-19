她確診後「母乳變螢光綠色」嚇壞！結果女兒也染疫　專家曝真相

▲她確診後「母乳變螢光綠色」。（圖／翻攝自IG／ashmiry_）



記者張方瑀／綜合報導

在國外，母乳又被稱作液態黃金，它能夠適時調整營養，以適應嬰兒的需求。英國一名還在哺乳的母親和女兒雙雙確診新冠肺炎，結果她的母乳居然從原本的奶白色，變成螢光綠色，而她也相信，這些變化是為了有額外的營養來哺育女兒。專業機構也表示，母乳顏色確實會有所變化，顏色偏綠也屬於正常情況。

根據《太陽報》報導，英國一名正在哺乳的母親Ashmiry在IG發文指出，她和女兒雙雙確診新冠肺炎之後，她母乳的顏色居然出現驚人的變化。從IG上的照片可以看到，染疫之前的母乳顏色是常見的奶白色，結果確診後分泌出的母乳，竟然轉變成特殊的螢光綠色。

Ashmiry說，她對此感到相當興奮，相信這樣的變化是因為她的身體產生了額外的營養來哺育女兒，「我真的很想分享這張我哺乳的照片，它（母乳）實際上讓我知道，我的身體和我的孩子發生了一些事，母乳真的非常神奇，我很感激自己能夠產出它。」

兒童急救組織CPR KIDS分享這篇文章表示，目前並沒有在母乳中發現新冠病毒的紀錄，「可以向助產士和醫生諮詢，並做出讓自己最舒服的選擇。」泌乳顧問公司Goldilacts則指出，「在哺乳時我們的身體總是對母親和嬰兒做出全盤掃描，並清楚地知道母乳中應該多增添什麼東西，以保持嬰兒的健康。」

事實上，母乳的顏色變化是基於免疫球蛋白和白血球的數量，這些都有助於抵抗感染；母乳有可能變成偏藍色、黃色、奶油色、棕色等，但若是變成粉紅色，也可能是由於血液或病毒變化，最好能夠向醫生諮詢。

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