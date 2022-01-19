港疑爆全球首例「倉鼠傳人」　2000小動物被撲殺！市民怒：超冷血

▲店內的倉鼠都被撲殺 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港受新冠變種株Omicron及Delta夾擊，18日新增11例本土確診，其中一名患者是寵物店店員，店內倉鼠也驗出染新冠病毒，港府隨即下達大規模「殺鼠令」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（19）指出，倉鼠將病毒傳予人類的機會高，相信是全球首例。

據《香港01》報導，銅鑼灣寵物店「Little Boss」的女店員近日確診，並帶有Delta變種病毒，18日再有顧客列為確診。香港漁護署檢測該分店及大埔工業邨倉庫樣本，125個動物樣本中11個呈陽性。

港府隨即下達大規模「殺鼠令」，決定「人道處理」全港2000隻倉鼠和小動物，同時呼籲上月22日後買了倉鼠的市民，交出家中的小寵物，當局會為牠們檢測病毒，倘陽性會要求飼主檢疫隔離，而「不論結果，交出的倉鼠都會人道毀滅」。

港府的撲殺令引發社會強烈反彈，市民怒批「真的瘋了」，「深水埗的老鼠多到爆，什麼時候先殺完牠們？」、「這些磚家好適合去北韓工作」、「一隻倉鼠中，全港倉鼠要所謂人道陪葬」、「冷血，自私……2000個生命一句就殺完」、「如果一隻貓或狗中招!是不是也要全港殺!」。

▲港府的撲殺令引發輿論爭議 。（圖／視覺中國）

另外有售賣龍貓、倉鼠的寵物店表示，漁農署19日中午將會到場收走倉鼠，不知道政府收走後會否賠償，雖然倉鼠成本不高，但會造成損失，暫未收到通知停業。

港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則讚揚做法「果斷」及「明智」，指可有效避免倉鼠間傳播病毒，導致更新變種病毒出現，由香港傳至全世界。

另外，港中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於港台節目表示，估計倉鼠來港前已受感染，倉鼠將病毒傳予人類的機會高，確診店員可能曾接觸受感染倉鼠的飛沬或分泌物，結果受到感染，相信是全球首例。