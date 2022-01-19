打完疫苗一定有副作用？　美研究：多半是「反安慰劑效應」引起

▲打完新冠疫苗後出現的副作用，有超過三分之二可歸因於「反安慰劑效應」所造成。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國最新研究指出，許多人打完新冠疫苗後出現的副作用，其實並非疫苗本身所導致，有超過三分之二可歸因於「反安慰劑效應」所造成。

根據《衛報》報導，美國科學家研究12個新冠疫苗臨床試驗數據後，發現「反安慰劑效應」（nocebo effect）造成的不良反應佔了首劑疫苗的76％、第二次接種的52％。大部分輕微的副作用如頭痛、疲勞和手臂疼痛並非由疫苗造成，而是反安慰劑效應導致，例如施打民眾會產生焦慮和預期心理，將各種症狀歸咎於施打過疫苗。

貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）教授卡普丘克（Ted Kaptchuk）與哈絲（Julia Haas）分析2萬2578名安慰劑接受者、2萬2802名疫苗接種者的數據後發現，在第一次注射後，安慰劑組有超過35％的人出現全身性副作用，包含頭痛和疲勞，有16％的人出現特定部位反應，例如手臂疼痛、注射部位紅腫等。

相較之下，疫苗組有46％的人在打完後，出現至少一次全身性的不良反應，其中三分之二的人有特定部位反應。分析指出，反安慰劑效應占了疫苗組所有不良事件的76％，佔了特定部位副作用近四分之一。

而接種第二次疫苗後，疫苗組出現全身性副作用的機率幾乎是安慰劑組的兩倍，61%的人出現全身性副作用、73％出現特定部位反應；而安慰劑組的全身性反應降至32％、特定部位反應則為12％。綜合來看，在新冠疫苗中常見的副作用，約有三分之二是由反安慰劑效應引起，特別是頭痛和疲勞。

這項研究刊登在《Jama Network Open》期刊，卡普丘克指出，許多疫苗接種指南都會將頭痛、疲勞列為注射後常見的不良反應，但這也可能導致人們錯誤地將普通疾病歸咎於疫苗，或是讓人們對身體的敏感反應提高。但她也強調，並非鼓勵隱瞞副作用訊息，而是應該連安慰劑效應一起公開說明，「誠實才是最正確的方式。」

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