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確診後「巨雕變辣鳥」痛爆！他被迫停機崩潰　醫：是罕見副作用

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲伊朗一名男子在染疫後，突然出現陰莖勃起時疼痛，影響性功能的罕見副作用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗一名男子在確診新冠3週後，突然出現陰莖勃起時疼痛，影響性功能等症狀，讓他感到十分崩潰。當地泌尿科醫師表示，這是因為男子在染疫後，陰莖出現血栓所致，並警告這是其中一種新冠的罕見副作用。

綜合外媒報導，伊朗一名41歲匿名男子在染疫3週後，只出現發燒、疲憊、咳嗽等輕微症狀，無需服用任何藥物，但他居然經歷了罕見的新冠副作用，就連醫生也嘖嘖稱奇。原來，這名男子感染新冠後，陰莖竟會在勃起時感到劇烈疼痛，導致他的「性福」也受影響。

醫師表示，由於男子的骨盆區域從未經歷任何創傷，因此治療團隊推斷，這是男子患上新冠後的罕見副作用。檢查顯示，男子的陰莖有一條靜脈出現了血栓，導致血液無法流通，所以才會產生劇烈疼痛，於是醫師立即為他開了血液稀釋劑來幫助血液順暢地流動。

男子的診斷紀錄顯示，他在接受治療2個月後，症狀已完全消失，而且陰莖在勃起後不再出現疼痛或性功能障礙，「一切已恢復正常」，不過男子表示，他在按壓陰莖出現血栓的地方時，還是會有些疼痛。這宗病例已被發表在醫療期刊《臨床病例報告》上。

科學家在新冠大流行中了解到，冠狀病毒不僅會導致呼吸道症狀，還會增加血栓發生的機率，甚至致死。伊朗男子治療團隊的放射科醫師巴格利（Seyed Morteza Bagheri）指出，有20%至50%的新冠住院患者出現血栓症狀，但男子染疫後陰莖血栓的情況極為罕見，「他是我們首個有類似情況的患者」。

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