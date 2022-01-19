辣媽確診「母乳變螢光綠」！她嗨喊天然抗體...專家揭變色真相

▲英國一名染疫媽媽的母乳變成奇特的螢光綠色。（組合圖／翻攝自ashmiry_／IG）

圖文／CTWANT

新冠病毒會改變母乳的顏色嗎？英國一名還在哺乳的母親與女兒確診後，發現母乳顏色從奶白色變成螢光綠，這讓她堅信母乳出現「額外的營養」並繼續餵食女兒，甚至自己也嚐過。她將確診前後的母乳照片分享到IG後，引發網友熱議，就有專業機構表示，綠色母乳屬於正常現象，並分析人類母乳變色的機制。

綜合外媒報導，這名母親艾希米爾（Ashmiry）10日在IG分享確診前後的母乳對照圖，表示自己與1歲女兒相繼確診後，自己分泌的母乳從奶白色變成奇特的螢光綠色。艾希米爾表示，她對這變化感到非常興奮，認為這代表身體正產生額外的營養，更堅信自己正透過母乳在「製造抗體」，並藉由哺乳讓女兒吸收到寶貴的營養與抗體。她也讚歎：「母乳真的很神奇，我很感激自己還能夠製造出它。」

倫敦帝國學院母乳研究員申克（Natalie Shenker）指出，其實過去就有染疫女性出現母乳顏色改變的情況，已知案例中母親體內90％的抗體會進入母乳，並因免疫球蛋白、白血球數量變化，導致母乳出現不同顏色，但申克亦表示，若母親服用大量綠色蔬果或濃縮的營養補充品，也可能讓母乳變色。

泌乳顧問公司「Goldilacts」則表示，「女性的乳房是超級反應者」，女性的身體在哺乳期，會對母親與藉由乳腺接收到的嬰兒唾液做「掃描」，分析母乳裡應具備哪些營養素來促進孩子健康。兒童急救組織「CPR KIDS」則表示，目前尚未發現新冠病毒會經由母乳傳播的證據，而母乳除常見的乳白色外，也會因免疫反應，出現藍色、黃色、奶油色或棕色等顏色，但如果母乳呈現「粉紅色」，則可能是血液或病毒引起的反應，最好就醫檢查。

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