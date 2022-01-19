「嘉玲」不現身！本土校園大增5個案、總數達968例

▲本土校園大增5個案、總數達968例（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，根據教育部今（19日）公布最新統計資料，截至昨天（18日）為止，各級學校新增5例確診個案，創下近期新高，都是本土新增個案，其中大專校院、高中職、幼兒園各一例，國小有2例，境外連續兩天無新增個案，校園累計總數來到968例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.32億人，各國疫情持續升溫，法國新增確診數創下單日新高，台灣本土也爆發群聚感染，昨新增17例本土確診病例，另有49例境外移入，總計新增66例。

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而桃園確診案例連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部今天公布最新統計資料，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數新增5例，總數來到968例，新增5例都是本土個案，也讓本土確診數來到742例，而且連續5天都有本土新增個案，其中216例為本土大專校院生，高中生124例、國中生115例、國小生195例，還有92例幼兒園生。

▼本土校園大增5個案、總數達968例。（圖／教育部提供）

至於境外移入部分，則連續3天維持226例，其中大專校院學生187例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生3例。