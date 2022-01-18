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快訊／微軟收購「動視暴雪」　成為全球收入第三大遊戲公司

▲▼微軟宣布收購動視暴雪。（圖／翻攝自microsoft官網）

▲微軟宣布收購動視暴雪。（圖／翻攝自microsoft官網）

記者林彥臣／綜合報導

微軟宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard），交易完成後將成為繼騰訊、Sony之後，全球收入第三大的遊戲公司。微軟在新聞稿中表示，當今全球有30億的活躍遊戲人口，計畫收購「遊戲開發」和「互動娛樂」內容領導者動視暴雪， 可以加速帶動微軟在手機、PC、遊戲機和雲端領域的增長，並為元宇宙提供建築的磚塊。

根據《美通社》報導， 微軟將以每股 95.00美元的價格收購動視暴雪，全現金交易，總價上看687億美元（約新台幣1.9兆），其中包括動視暴雪的淨現金。

新聞稿指出，交易完成後，微軟將成為全球收入第三大遊戲公司，僅次於騰訊和Sony，計劃中的收購包括來自動視、暴雪和 King 工作室的商標和特許經營權，例如《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》、《鬥陣特攻》、《決勝時刻》和《糖果傳奇》，以及透過美國職業棒球大聯盟 (Major League Gaming) 開展的全球電子競技活動。該公司在全球設有工作室，擁有近 10,000 名員工。

這項交易預計將在2023財年完成，完成後將增加非公認會計準則每股收益。該交易已獲得微軟和動視暴雪董事會的批准。

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