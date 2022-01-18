雪乳正妹攻讀UCLA研究所！慘遇「隨機怪客」　趁落單持刀狠刺死

▲美國24歲正妹庫珀（Brianna Kupfer）是一名UCLA研究所的高材生，卻慘遭不明男子隨機殺害。（圖／翻攝自Facebook／Brianna Kupfer，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）在2020年QS世界大學排名第35，是全球頂尖教育機構。然而，一名在UCLA攻讀建築設計的24歲正妹高材生13日獨自在洛杉磯家具賣場上班時，竟遭身分不明的黑衣男子持刀刺死，直到20分鐘後一名顧客走進店裡才發現她已倒臥血泊之中。警方表示，這可能是隨機殺人。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，24歲的庫珀（Brianna Kupfer）是一名UCLA的研究生，她同時在豪華家具品牌Croft House一家賣場擔任設計顧問，13日下午1時50分左右一名黑衣男子趁著她獨自一人，闖入賣場並用刀將她刺死。男子從後門逃走時被監視器畫面拍到，他冷靜地沿著一條小巷步行離開，身穿黑色連帽上衣，戴著墨鏡與白色N95口罩，下半身則穿著黑褲與黑鞋，至今尚未被捕。

▲據悉，庫珀在家具商場遇襲後當場死亡。

庫珀遇襲大約20分鐘後，一名顧客發現她倒臥在地板上，等警方到場時她已經死亡。警方表示，這名身分不明的男子可能是街友，估計不認識受害者，目前也沒有已知的犯案動機，可能是隨機殺人。附近一家脊椎治療診所的業主博特略（Jennifer Botelho）醫師說，男子在行兇前不久曾進入診所，問說這裡有沒有在做整型手術、提供何種照護等問題，只待了一下子就離開，「這太可怕、太嚇人了。」

庫珀的父親稱她為天使，是個聰明的年輕女性，對家庭充滿熱情，案發當晚她原本預計飛往紐約幫朋友慶生，沒想到才差幾個小時竟慘遭殺害。她工作的賣場事後貼出公告，稱「我們深愛的夥伴於2022年1月13日不幸離世，Croft House全體成員都深感悲痛。」還附有一張手寫紙條，上面寫著「我們非常愛妳。」而根據警方數據顯示，與2019年相比，2021年洛杉磯市的凶殺案大幅增加52％，槍擊案增加59％。

Police identified the victim as 24-year-old Brianna Kupfer. According to LAPD, the man who killed her left out the back door up through the alley toward Oakwood Avenue and La Brea Avenue. https://t.co/sxaRMjMOqx pic.twitter.com/FSsckzIQ0S — Rick Montanez (@RickCBSLA) January 14, 2022

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