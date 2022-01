雪乳正妹攻讀UCLA研究所！慘遇「隨機怪客」　趁落單持刀狠刺死

▲美國24歲正妹庫珀(Brianna Kupfer)是一名UCLA研究所的高材生,卻慘遭不明男子隨機殺害。(圖/翻攝自Facebook/Brianna Kupfer,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)在2020年QS世界大學排名第35,是全球頂尖教育機構。然而,一名在UCLA攻讀建築設計的24歲正妹高材生13日獨自在洛杉磯家具賣場上班時,竟遭身分不明的黑衣男子持刀刺死,直到20分鐘後一名顧客走進店裡才發現她已倒臥血泊之中。警方表示,這可能是隨機殺人。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導,24歲的庫珀(Brianna Kupfer)是一名UCLA的研究生,她同時在豪華家具品牌Croft House一家賣場擔任設計顧問,13日下午1時50分左右一名黑衣男子趁著她獨自一人,闖入賣場並用刀將她刺死。男子從後門逃走時被監視器畫面拍到,他冷靜地沿著一條小巷步行離開,身穿黑色連帽上衣,戴著墨鏡與白色N95口罩,下半身則穿著黑褲與黑鞋,至今尚未被捕。

▲據悉,庫珀在家具商場遇襲後當場死亡。

庫珀遇襲大約20分鐘後,一名顧客發現她倒臥在地板上,等警方到場時她已經死亡。警方表示,這名身分不明的男子可能是街友,估計不認識受害者,目前也沒有已知的犯案動機,可能是隨機殺人。附近一家脊椎治療診所的業主博特略(Jennifer Botelho)醫師說,男子在行兇前不久曾進入診所,問說這裡有沒有在做整型手術、提供何種照護等問題,只待了一下子就離開,「這太可怕、太嚇人了。」

庫珀的父親稱她為天使,是個聰明的年輕女性,對家庭充滿熱情,案發當晚她原本預計飛往紐約幫朋友慶生,沒想到才差幾個小時竟慘遭殺害。她工作的賣場事後貼出公告,稱「我們深愛的夥伴於2022年1月13日不幸離世,Croft House全體成員都深感悲痛。」還附有一張手寫紙條,上面寫著「我們非常愛妳。」而根據警方數據顯示,與2019年相比,2021年洛杉磯市的凶殺案大幅增加52%,槍擊案增加59%。

Police identified the victim as 24-year-old Brianna Kupfer. According to LAPD, the man who killed her left out the back door up through the alley toward Oakwood Avenue and La Brea Avenue. https://t.co/sxaRMjMOqx pic.twitter.com/FSsckzIQ0S