他陽痿誤信偏方…「發泡劑」泡沫噴入尿道全硬掉！　這下真的GG了

▲醫生在男子的陰囊和肛門處開出一個新口，將硬化的泡沫從尿道內取出。（圖／翻攝自Urology Case Reports、ETtoday資料照）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子因為有陽痿問題，所以聽信坊間偏方，讓伴侶將發泡填縫劑上的細噴管插入尿道中，輔助陰莖在性行為時能夠勃起，沒想到伴侶將細管插入後卻不小心按下噴灑鍵，大量泡沫直接噴入他的尿道中，泡沫還在尿道內硬化，導致男子尿道堵塞、出現血尿。儘管男子已經開刀排除泡沫，但還是必須再動一次手術才有可能重拾性生活。

根據《每日郵報》報導，美國一名45歲男子因為有陽痿的問題，聽信了坊間「將硬物插入尿道中」的偏方，目的是輔助陰莖在性行為時能夠順利勃起，結果他的伴侶嘗試將發泡填縫劑的細噴管插入其尿道中，沒想到一不小心誤按了噴灑鍵，大量的泡沫直接灌入他的尿道中。

▲部分泡沫的長度達11公分。（圖／翻攝自Urology Case Reports）



這名男子沒有馬上就醫，而是忍耐了三周，直到出現小便困難、尿道口疼痛、尿液呈血色之後才去醫院。醫生用X光檢查後發現，泡沫已經完全硬化且固定在男子的尿道裡，加上男子本來就患有尿道狹窄的疾病，也就是導致他勃起功能障礙的原因，所以只好動手術將硬化泡沫排除。

這起發生在2020年的案例紀錄在《泌尿學外科病例報告》（Urology Case Reports）中，後來醫生採用了「會陰尿道造口術」（Perineal Urethrostomy），在男子的陰囊和肛門處開出一個新口，將硬化的泡沫從尿道內取出，而部分泡沫的長度達11公分，後來醫生在男子尿道插入三根管子幫助排尿，但術後男子的性能力嚴重受損，還需要透過進一步手術才有可能讓他重拾性生活。

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