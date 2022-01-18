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「川普PK希拉蕊」2024可望重演　柯林頓前幕僚曝1關鍵時機

▲▼共和黨川普以306張選舉人票擊敗民主黨希拉蕊，成功入主白宮。（圖／路透社）

▲柯林頓前幕僚認為，「希拉蕊交手川普」的選戰場面，很可能在2024年重演。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美前總統柯林頓的高級幕僚莫里斯（Dick Morris）表示，若民主黨輸掉2022年期中選舉，總統拜登及副總統賀錦麗恐怕「玩完了」，而74歲前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）將把握時機，備戰2024年大選，並且「很有可能」與川普再度交手。

希拉蕊近期頻頻拋出犀利言論，一方面警告民主黨人，必須「謹慎思考」如何在鐵票倉以外的地方贏得選舉，另一方面批評，在民主黨把持的國會裡，拜登政府竟還難以通過立法，「如果我們沒有一個能把事情辦好的國會，沒有一個理智、清醒、穩定且高生產力的白宮，那麼一切都沒有意義。」

莫里斯16日受訪時指出，希拉蕊率先表態、站穩立場，而且意見務實，不只是意識形態之爭，已經取得優勢，「她開啟了一場零和遊戲，拜登做得越差，她就過得越好，因為她把自己定位成『拜登的第二人選』。」

▲▼前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨政治顧問舍恩（Doug Schoen）及前曼哈頓區長斯坦（Andrew Stein）投書《華爾街日報》，盤點希拉蕊應該參選2024的理由。他們指出，拜登及賀錦麗民調數字慘烈，而希拉蕊「是經驗豐富的全國性知名人物，比拜登年輕，與本黨混亂且不受歡迎的政策相比，還能提出截然不同的新方法。」

《政客》上週一篇報導指出，民主黨深陷「溫和派」及「進步派」的路線之爭，使得拜登政府的基礎建設「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）及選舉改革注定失敗，也讓柯林頓夫婦看見重返黨內高位的重要契機。一名消息人士透露，柯林頓夫婦一直渴望重返政壇，「他們知道如何一步步回歸，依照自己的喜好調整棋盤，然後再開始下棋。」

川普尚未表態是否再戰2024，但在各大民調中，經常勝過其他共和黨人。路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新數據指出，川普被54%共和黨選民視為最佳人選，支持率遠高於佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的11%。

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