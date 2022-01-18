太幸運！他「中4次頭獎」嗨翻…累積獎金達1.2億　中獎關鍵曝光

(Daily Star):#Millionaire lottery winner 'addicted to jackpots' after scooping a 4th top prize : Mike Luciano admitted he is "addicted" to winning jackpots after claiming his fourth top prize from the Pennsylvania state lottery .. #TrendsSpy https://t.co/EW77LsxCd8 pic.twitter.com/y38zo83eCh — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) January 17, 2022

記者張方瑀／綜合報導

許多喜愛購買樂透彩的人，都是想靠著一點小幸運，讓自己能夠擁有成為富翁的機會，而有些人一輩子可能都沒機會中頭獎，但美國賓州有一名55歲男子可不只擁有小幸運，因為他在過去20年中曾中過4次樂透頭獎，20年累積的總獎金高達約台幣1.2億元，他也透露，自己本來就超級愛買彩券，幾乎到了上癮的程度。

根據《商業內幕》報導，現年55歲的盧西雅諾（Mike Luciano）來自美國賓州，他在2022年1月6日贏得賓州彩票公司100萬美元（約台幣2786萬元）的頭獎，當時他只花了20美元（約台幣557元）購買這張彩票，更離譜的是這並不是他第一次中頭獎，而是過去23年以來第4次中頭獎。

盧西雅諾在2021年1月贏得50萬美元（約台幣1353萬元）、2016年贏得300萬美元（約台幣8358萬元）、在1999年贏得10萬美元（約台幣278萬元）。不過，他自己也坦承自己有點沈迷其中，「我相信，沒人能在不參加大量比賽的情況下，贏得這麼多次比賽，我想我對它已經上癮了。」

盧西雅諾也說，自己的好運連自己都不敢相信，人們也不該像他一樣購買大量的樂透，「我非常感謝這一切發生在我身上，但我不希望人們認為這很常見，這也會發生在自己身上。」

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