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公然威脅立法院？ 國民黨爆華視總經理莊豐嘉威脅「不撤案就修理」

▲▼華視總經理莊豐嘉。（圖／華視提供）

▲華視總經理莊豐嘉。（資料照／華視提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

立法院正在審議111年度中央政府總預算案，各黨團今（18）日與行政機關密切協商中。不過，國民黨團立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉出言恐嚇若國民黨團不撤案，將召開記者會修理國民黨。對此，國民黨團晚間聲明表示，監督政府及行政官員是國會的天職，而今莊豐嘉總經理身為華視總經理，卻挾公廣集團媒體資源公然威脅立法院、恐嚇在野黨，如果主管機關行政院、文化部不處理，國民黨團從即刻起，退出立法院預算朝野協商，要求民進黨政府給個說法！

今日文化部及華視行政主管等人至黨團針對總預算提案進行溝通，當溝通到要求華視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係相關提案時，華視總經理莊豐嘉卻以強硬語氣要求黨團撤案，如果不撤案他就開記者會反擊。

國民黨團表示，國會監督一個官股佔8成的公共媒體天經地義，但華視總經理竟然威脅民意機關、形同踐踏國會尊嚴，如此氣焰囂張官員到底是誰任命的？為何民進黨任命的官員敢對國會如此囂張？如果今天莊豐嘉的行為不處理，未來立法院的任何一個黨團都會被華視和行政官員當成塑膠，是可忍孰不可忍！

國民黨團指出，莊豐嘉自107年起任職華視總經理至今已超過三年，並非第一天擔任公職，過去更是爭議不斷，去年國慶日莊豐嘉在其臉書發表「為幽靈國慶生」不當言論，莊豐嘉節目招標採購也出現多次圖利爭議，如今再爆出公然威脅國會、恐嚇在野黨之重大爭議，公廣集團是莊豐嘉為所欲為的保護傘嗎？如此不適任的總經理，身為公廣集團一員華視的中立、客觀，還有期待的可能性嗎？這就是民進黨主政下華視的表現嗎？莊豐嘉總經理真的應該知所進退了！

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