國民黨反對福島食品要再辦公投　陳亭妃：別再浪費國家資源

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍日前表示，當初反對福島食品進口是經過779萬人民公投決定，政府若打算重新開放，也應再進行一次公投。對此，民進黨立委陳亭妃批評，請國民黨不要再浪費國家資源，「不要忘了去年12月18日四個公投，浪費了那麼多精力內耗，然後結果是什麼」。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）



日本福島5縣食品何時能解禁備受關注，陳玉珍日前受訪時指出，當初反對福島食品進口是經過779萬人民公投決定，國民黨團已提出決議案，要求政府若打算重新開放，也應再進行一次公投。

陳亭妃17日受訪時表示，請國民黨不要再浪費國家資源，「不要忘了去年12月18日四個公投，浪費了那麼多精力內耗，然後結果是什麼」，還是希望大家回歸到討論的機制，怎麼讓台灣的食品安全把關更加嚴格，其實更為重要。

陳亭妃說明，台灣對於核食的檢驗標準，其實比國際標準還要高，這個區塊是不是還要拉高，還是要把它標示清楚，政府對美國豬肉的標示，就是讓人民有選擇權，現在進口的豬肉都大為降低，這就是政府可以做的防範機制，而不是把日本食品跟核食畫上等號，這是非常不公平的。

陳亭妃認為，既然政府可以用嚴格把關的標準，讓人民有選擇權的方式，能夠做得更完備比較重要，國民黨真的不要再浪費國家資源，而且國民黨對於日本食品、福島食品的進口都已經不同調，就展現出大家對於這個問題，其實有不同的看法。

陳亭妃也說，既然大家有不同的看法，是不是就應該坐下來好好談，而不是用這樣的又一次公投、又一次內耗，甚至看到國民黨在內鬥，這樣的狀態反而會影響到台灣經濟的發展。