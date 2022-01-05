桃機驚爆群聚感染　桃市國民黨團籲入境應持當天檢測證明

▲桃園市議會國民黨團市議員徐玉樹、梁為超與詹江村等人籲請春節入境旅客應持「當天」PCR核酸檢測證明入境，避免入境檢疫成為防疫破口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園、台北相繼傳出防疫旅館群聚感染事件，甚至桃園機場已傳出5起確診個案，桃園市國民黨團籍市議員徐玉樹、梁為超今天召開記者會呼籲，因應春節國外大量返鄉人潮，除應提升檢疫量能外，入境旅客應持「當天」PCR核酸檢測證明，入境篩檢當天就有檢測結果，以減少任何防疫旅館群聚感染事件再度發生。

徐玉樹、梁為超與詹江村等3位國民黨籍市議員今天上午在議會黨團辦公室召開記者會指出，為防止任何入境感染事件再度發生，應從國外入境旅客篩檢做起，目前桃園機場PCR核酸檢測，要等一天才會有結果，這樣的速度太慢了，一般入境旅客到防疫旅館後，篩檢結果出爐才會送醫，在此過程中難保會出現疏漏，若沒有即時防堵，群聚感染將很難避免。

過去入境台灣旅客，只需持3天內PCR核酸檢測證明即可，雖然中央防疫指揮中心已決定從1月4日起，入境旅客需持登機前2日內「採檢」陰性證明，不再採認3日內檢驗報告，但這樣還是不夠，必須所有入境旅客持當天採檢PCR陰性報告證明才能入境，這才是安全做法，因為不論是3天、2天檢驗報告，「陰轉陽」之不確定性還是很大，再加上台灣疫苗施打覆蓋率仍嫌不足，國人仍有感染疑慮。

▲桃園市議會國民黨團市議員徐玉樹、梁為超與詹江村等人重申，不希望桃園再度出現防疫管破口，讓市民恐慌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐玉樹、梁為超與詹江村都認為，今年春節已進入返鄉高峰期，從1月初到1月下旬，返鄉入境桃園機場旅客必定爆量，為篩檢PCR當天就要有結果，機場的防疫人力、設備務必立即提升，否則待在防疫旅館變數太多，若入境確診人數過多，社區感染的潛在危機不容忽視。「如果防疫旅館持續出現破口，陳時中必須下台」，不希望桃園再度出現防疫旅館破口造成市民恐慌。

徐玉樹等人強調，只要有任何風吹草動，就會影響桃園市餐飲與住宿業」，中央與地方防疫作為不力，防疫旅館才成為破口，但鄭文燦市長卻對外表示「國際疫情嚴峻，桃園是機場國門所在地，責無旁貸，將持續以即時疫調、擴大匡列及多次採檢，努力守住國門」，但目前桃機現已出現5例本土病例，國門守住了嗎？因此黨團要求防疫必須滴水不漏，否則後果難料。

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