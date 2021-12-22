破天荒！2兆總預算強行表決逕付二讀　她揭民進黨團真正目的

▲國民黨團召開「民進黨團再怎麼野蠻 也不能閹割立院預算權！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立院黨團昨（21）日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。國民黨立委李貴敏質疑，民進黨團的真正的目的就是要掩飾行政單位預算嚴重浮編的事實，費鴻泰直指，此舉等同宣告蔡政府是獨裁政府，蔡英文就是獨夫，柯建銘總召就是民主殺手。國民黨團提出3點要求：一、本會期延會審查預算。二、預算案退回委員會審查。三、柯建銘總召公開道歉。

國民黨團22日召開「民進黨團再怎麼野蠻 也不能閹割立院預算權！」記者會，黨團總召費鴻泰痛批，從來沒有一個獨裁的人敢剝奪立法院審查預算的權力，全世界的民主國家，有哪一國總統、內閣總理敢把國會審查權奪走？他怒批，蔡英文就是獨夫，柯建銘總召就是殺手，非常可惡、可恥。

「昨天是中華民國憲政史上最黑暗的一天！」財政委員會召委李貴敏表示，憲法保障國會代表人民行使監督政府的權力，人民的納稅錢用到哪，國會委員都有審查義務，然而，在立法院預算審查時，常常看到行政單位完全無法解釋預算浮編的情形，她質疑，這次之所以破天荒沒收審查權，不僅是把立法院降格成立法局，真正的目的就是要掩飾行政單位預算嚴重浮編的事實。

▲歷年立法院審查預算完成時間。（圖／國民黨團提供）

李貴敏強調，對於民進黨團違憲、違法的行為，身為民意代表身負國民託付，「我們絕不妥協」，昨天逕付二讀的決定，國民黨團絕對不認！下個禮拜議程 還是會繼續安排預算審查，絕不容許執政黨用違法操作，沒收掉人民監督的權利。

對於民進黨團稱是因國民黨為了公投拒絕協商，立委賴士葆列舉歷年立法院審查預算完成時間，除了97年度、101年度、105年度適逢大選年，於前一年的12月完成審查，其餘的年度總預算都是在當年1月完成審查。他強調，預算審查超過12月底根本不是問題，可以延會續審，且下周國民黨團有5個召委已經排審預算，左思右想都不解柯建銘到底在急什麼？

賴士葆痛批，國民黨團不會接受柯建銘如此粗暴地運用國會多數暴力，沒收、閹割國會議員預算審查權利，下周5個委員會繼續排審行政部門預算，這是國會議員的職責，如果連預算審查都剝奪，中華民國立法院乾脆關門、立法院可以解散，蔡英文可以正式宣布「獨裁元年」。