軍公教恐拿不到加薪4％？　費鴻泰搬25年前的協商轟蘇貞昌「裝傻」

▲國民黨團召開「總預算案逕付二讀 國民黨立場說明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立院黨團21日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。立法院長游錫堃23日下午召集朝野協商，國民黨團全體立委於會前舉行記者會，呼籲立法院長游錫堃應保持中立。黨團總召費鴻泰指出，民國85年柯建銘、蘇貞昌曾連署有關未審完預算之補救辦法，直呼「現在是都在裝傻嗎？」更點名柯建銘「你得了老人痴呆症嗎？」

在朝野協商前，費鴻泰率全體黨團立委召開記者會表達黨團立場，呼籲立法院長保持中立，根據立法院組織法，立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，秉持公平公正原則行使職權，對於朝野政黨攻防，院長不需要點名說什麼時候要把預算審完，否則會失去公正公平高度。

費鴻泰痛批，立法院法制局更荒謬，某些人對外放話稱按照立法院職權行使法可以抽出逕付二讀，但預算審查涉及到預算法等其他規範，如果凡事都可逕付二讀，那在變更領土、修憲、戒嚴、大赦、宣戰、講和、條約、行使同意權等，都可逕付二讀嗎？

針對蘇貞昌對外稱軍公教恐拿不到加薪4％，費鴻泰以107年度有關軍公教加薪3%預算為例，當時立法院在1月30日才審完預算，他強調，無論是公務員加薪、社福預算、食安預算、汰舊汽車補助、不孕症、反毒治安經費、軍購等，「均不會受影響。」

費鴻泰再指出，民國85年協商通過決議，針對預算沒有審完提出補救辦法，由民進黨立委林忠正、施明德提案，柯建銘、蘇貞昌等人連署，痛批柯、蘇是都在裝傻嗎？還點名柯建銘，「你得了老人癡呆症嗎？」

費鴻泰強調，立法院議事攻防，不容許執政黨、立法院長及工作同仁指指點點，國民黨團可以接受社會公評，不要再混淆是非、斷章取義。