林為洲角逐國民黨立院黨團總召　二度對決曾銘宗

▲林為洲宣布參選下一任國民黨團總召。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委林為洲宣布參選下一任立法院黨團總召，23日召開記者會公布政見，包括強化黨團議事攻防；召開黨團與智庫、黨中央三方平台會議整合戰力；串連公民團體分進合擊；以及與縣市首長密切合作，爭取地方重大建設經費補助，扮演縣市首長助攻手，贏得2022選舉。

本次總召選舉將在28日舉行，目前登記參選黨團總召的有林為洲、曾銘宗，有意爭取首席副書記長的則是李德維、李貴敏、陳以信。

林為洲指出，2022年的九合一大選是2024年的前哨戰，國民黨力拚重返執政，必須優化立院黨團即戰力，扮演縣市首長候選人最主要的助攻手，協助取得勝選。未來擔任總召，將和各縣市首長建立密切的聯繫機制，了解地方需求，採取議題策略、爭取補助、實地考察等方式，讓縣市政府、縣市議會、立院黨團可以分進合擊，為地方爭取更多重大建設，提高黨籍縣市首長能見度，透過實際政績作為輔選利器。

林為洲強調，會積極協調黨內橫向聯繫集中火力，避免被民進黨見縫插針，將延續每週召開立院黨團、智庫、黨中央的三方平台會議，針對時事議題立即研擬方針、輿情分析，用論述取信於民，反制民進黨的惡意抹黑。

此外，國民黨須深化與公民團體的連結，「公民團體許多訴求與在野黨一致，應放下包袱作為後勤支援，給予公民團體必要協助，結合民意創造最大效應，同時爭取中間選民的認同。」

林為洲表示，此次參選「不請客、不請託拉票」，希望過程中大家都能平和提出政見，讓委員自己做判斷選出對黨團提升戰力的人選。

對於現任總召費鴻泰的表現如何，林為洲說，每個人都有每個人風格，留給大家去評分，他強調，國民黨團是少數黨，要監督多數、鴨霸的執政黨確實要有很多策略、議事攻防熟悉，面對不對稱的戰爭，創意也是必要的，才能有突襲的效果，策略上要花很多心思，了解執政黨在議事攻防上的想法、目標，也不能被預期國民黨團接下來要做的事情，否則民進黨會愈做防備。

「國民黨團的戰力、得分，就是國民黨的得分。」林為洲認為，立法院內天天有議題，總召要凝聚大家的專業，集體在每個議題上得分，論述基礎要夠，凸顯執政包袱，制止不當行為，這都需要更多層次的謀略、戰術。