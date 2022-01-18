「吃西堤」日增14確診　醫籲快做這事：天呀！這是什麼傳染力

記者陳俊宏／綜合報導

17日新增17例本土確診個案，創今年新高，其中14例與西堤餐廳群聚案相關；而晚間又新增3例確診，是一家四口去西堤用餐，除母親採檢陰性外，父親及一對小兄弟均為陽性。對此，台大感染科前醫師林氏璧直呼，「天呀，這是什麼傳染力....」

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書指出，從1月7日到12日有去過西堤中壢中山店的朋友（共掌握約347組客人），請儘量出來檢查一下吧；另外，別忘了有一半的無症狀感染者，不管有無症狀都可以檢測一下。

▼西堤牛排中壢中山店。（圖／翻攝Google地圖）

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林氏璧說，就算快篩或PCR陰性，檢查會有偽陰性的問題，建議你自主健康管理個14天，至少請別出入人多的場所，特別是餐廳。

指揮中心17日公布新增17例本土個案，其中14例和西堤相關，西堤目前也累計27人染疫，疫情外擴8人確診。針對這波疫情，指揮官陳時中坦言，「我不希望有未爆彈，但一定有。」

而桃園教育局晚間宣布，中壢區信義國小、華盛頓幼兒園今起停課14天，今早展開環境大清消。據悉，這次為一家四口中的3人確診，一家人9日到西堤用餐，經擴大採檢，除母親陰性外，父親及一對小兄弟均為陽性，目前還在持續疫調中，詳細情況今將由指揮中心公布。

▼1/17西堤餐廳確診關係圖。（點可放大圖／桃園市政府提供）