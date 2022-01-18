等中央點頭！黃珊珊：優先在北市公有場館、批發市場推「疫苗通行證」

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊在春節前夕視察果菜魚類批發中繼市場。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去不斷提及，希望透過台北通推行「疫苗通行證」，而他也於17日表示，20日將與中央開會討論，如果中央同意，最快可於1月20日上路。台北市副市長黃珊珊18日說明，倘若中央同意的話，可考慮在台北市的公有場館來做試辦，批發市場因為人比較多，也會是市府考慮優先試辦的地方。

柯文哲、黃珊珊18日清晨巡視第一果菜及萬大魚類批發中繼市場，此次是柯文哲任內最後一次春節前視察果菜、魚類批發市場，柯文哲感謝每個人在過去一年的辛苦和努力，看見市場人很多、大家很忙碌，便祝福所有人新春如意，在新的一年都能平安順事。

被問到環南市場曾於2021年7月爆發疫情，會不會考慮在環南市場、北農先推疫苗通行證？黃珊珊回應，環南和北農因為之前疫情的關係，有使用數位通行證，用相關資料介接後，讓他們可以用悠遊卡進出，但其他公有市場並沒有這套數位通行證。

黃珊珊補充，如果中央同意台北市使用疫苗通行證的話，到時會有更完整民眾打過疫苗的資料，可以考慮在北市公有場館來做試辦，批發市場因為人比較多，也會是市府考慮優先試辦的地方。

關於台北市疫苗通行證，黃珊珊提到，目前北市打過第一劑的民眾達80%，第二劑70%，因為市場進出的人很多，所以會先以北市公有場域來考慮和討論，「台北市也已經準備好了。」不過畢竟快要過年了，如果中央沒有開放介接的話，北市的疫苗通行證一定來不及在農曆過年前上路。

媒體追問，疫苗通行證會不會有洩漏個資的疑慮？黃珊珊説，北市疫苗通行證是跟中央介接資料，如果有洩漏個資的疑慮，中央也不會讓北市介接，而且中央只是提供民眾有無打過疫苗的紀錄，沒有個人資料。