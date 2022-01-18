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過去那套對付Omicron不夠！專家：防群聚連環爆「這4招才有效」

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲國內接連爆發群聚染疫事件，專家認為主要是疫苗保護力失效的問題。（圖／翻攝自Google地圖）

記者楊晏琳／綜合報導

西堤群聚染疫事件延燒，不少專家認為，還有未爆彈。針對近期Omicron大舉入侵，公衛學者分析，主要還是疫苗保護力失效的問題。認為對抗Omicron不能再靠過去那套做法，要求人少群聚、少出門，而是應改變防疫思維，積極提升保護力，盡快接種追加劑，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低感染風險。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，Omicron傳染力極強、傳播途徑多元，且多為輕症、有流感化的趨勢，因此，過去對抗Alpha或Delta變異株的方法對Omicron未必有效。「疫苗保護力下降的同時，疫情也會再起！」陳秀熙以歐美等國為例，強調追加劑疫苗的重要性，像是美國在意識到疫情變嚴重時，才開始施打第三劑（下圖藍色曲線），自然無法抵擋Omicron強大的傳播力。

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▲▼各國疫苗保護力失效與疫情相關。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲加強劑無法趕上Omicron的傳播速度。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙直言，全球確診個案增加速率都在直線上升，可見境外移入個案也會隨之飆高。他提到，台灣目前Rt值已有2.2，保護力卻只剩下三成，雖說Omicron多為輕症，不過一旦輕症個案增多，難免會出現脆弱族群重症、死亡情形，也會衝擊醫療量能。若想避免這種情況，唯有加速接種第三劑，才可讓保護力回升、控制疫情，理想狀況是每日皆有20萬人接種第三劑。

陳秀熙表示，除了提升第三劑疫苗涵蓋率外，NPI（非藥物介入措施）也非常重要，他直言，前陣子大家都認為打完疫苗有保護力，因而鬆懈了個人防疫措施。呼籲大家應持續落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，才能把群聚感染風險降到最低。

陳秀熙認為，為了讓大家不要對NPI措施有太多能力上的負擔，必須重點式在高危險區域做環境監測及清消，如廁所和電梯，以及避免高危險族群（如境外移入個案接觸者）觸及公眾及群聚場所。他也提到，民眾不必對輕症確診太過恐慌，有些輕症居家隔離即可，根本無須送集中檢疫所，國外早就不替Omciron確診者疫調，不過還是要保持低確診個案流感化的防疫政策。

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