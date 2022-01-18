好多人吃完尾牙就發病！　醫揭2次超級傳播事件：我們很倒楣

記者陳俊宏／綜合報導

桃機群聚案居服員足跡引發中壢聯邦銀行群聚案，聯邦銀行在西堤牛排中壢中山店辦尾牙，又導致西堤群聚事件。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「我覺得我們很倒楣，或是終於遇到Omicron的恐怖，這是兩次超級傳播事件」，好多人1/7吃完尾牙，大概集中在1/10前後發病，非常之整齊。

指揮中心17日公布國內新增17例本土個案，其中14例與西堤群聚相關。指揮官陳時中表示，目前將首例確診西堤工讀生、案17774列為指標個案，從確診個案來看，1/7和1/9相對衍生比較多，1/8一直沒有看到個案，因此1/8還在潛伏期，疫情1/9就往外走，空窗一天就傳到第二波，大家一定要提高警覺。

▼西堤牛排中壢中山店。（圖／翻攝Google地圖）

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林氏璧在《有話好說》節目指出，「我覺得我們很倒楣，或是終於遇到Omicron的恐怖」，這是兩次超級傳播事件，第一是居服員到銀行開戶，一人傳大於10人；而最早發病的西堤工讀生，1/7被傳染，1/8、1/9有來打工，1/9開始有症狀，Omicron可怕的是，有症狀前2、3天其實已經有傳染力了，這是目前最令人覺得很難跟它賽跑的關係。

林氏璧說，Omicron相對前面的病毒，潛伏期又可以更短，中位數大概可以在3天，但不是所有人都3天，看這次聯邦銀行，好多人1/7吃完尾牙，大概集中在1/10前後發病，非常之整齊，假如不是在尾牙暴露，而是回去辦公室1傳1，通常發病日期不會這麼整齊。

林氏璧表示，大家都很好奇，到底在餐廳發生了什麼事，為什麼1/8中間空一天沒有確診，他判斷主要還是「人傳人」為主，在外場工讀生到處接觸人，有機會把病毒傳出去，這應該是比較可能的解釋。針對這波疫情，陳時中坦言，「我不希望有未爆彈，但一定有。」

▼1/17西堤餐廳確診關係圖。（點可放大圖／桃園市政府提供）