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新竹畢旅昨晚突通知取消！　高雄家長崩潰「孩子大哭怎麼安慰」

▲▼畢旅前晚，家長接獲老師通知取消訊息。（圖／翻攝自「我是楠梓人」）

▲畢旅前晚，家長接獲老師通知取消訊息。（圖／翻攝自「我是楠梓人」）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓國小原訂18日到新竹畢業旅行，未料昨晚8點，有家長接到老師訊息，臨時通知畢旅暫緩實施。家長直呼：「天啊，已經整理好了」，並附上收拾好的行李照片，詢問網友「孩子整個大哭，要怎麼安慰？」引發網友熱烈討論。

有網友昨晚在「我是楠梓人」臉書社團po文表示，「有一樣是楠梓國小6年級的，明天畢業旅行，今天晚上7點宣佈取消，孩子整個大哭，現在要怎麼安慰？，沒有畢業旅行，沒有運動會，要也早幾天就宣佈，學校的應變讓人失望」。

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▲▼畢旅前晚，家長接獲老師通知取消訊息。（圖／翻攝自「我是楠梓人」）

▲畢旅前晚，家長接獲老師通知取消訊息。（圖／翻攝自「我是楠梓人」）

隨文附上的照片中，是一張家長與老師的對話截圖，老師在晚間8點08分告知家長，「剛剛收到消息，很抱歉通知大家，學校臨時決定，我們的畢旅要暫緩實施了」、「這個決定老師也是七點多才被告知，六年級導師也強烈跟學校爭取過，但很遺憾，還是無法改變」。

家長也附上收拾好的行李箱和後背包照片，並說：「我覺得學校讓孩子很失望，在11月底12月運會動，別的學校舉行，楠梓國小就不開放，畢業旅行搞到最後一刻取消……今天加昌國小都出發了。」

▲楠梓國小網站公告，畢旅暫緩實施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓國小網站公告，畢旅暫緩實施。（圖／記者許宥孺翻攝）

貼文一出引發網友熱議，「健康比較重要！往這方面去想會比較好點」、「這真的很錯愕，但北部疫情真的嚴重，好好講應該會聽」、「主辦者也一定很痛苦。只是這麼突然，真的不會有人明天準備好到門口才哭嗎？」、「健康比較重要，要是染疫後悔來的及嗎」、「至少改個義大玩」。

對此，教育局表示，Omicron的傳染力高，潛伏期短，為減少校園感染風險，考量國小學童未接種疫苗，且部分國高中學生未施打第2劑滿14天，因此決議「校外教學以本市區為原則，強烈建議不要前往指揮中心公布已發生本土疫情的縣市」。

▲畢旅解禁!市府推出遊程 邀請來「嘉」玩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國內本土疫情再起，高雄市強烈建議學校勿前往已發生疫情縣市辦理活動。（資料圖，非楠梓國小／記者翁伊森翻攝）

教育局指出，若學校辦理活動已徵詢家長意見，而且也確實評估疫情風險，仍規劃到發生本土疫情縣市辦理，應該在活動日前一周提報防疫計畫到教育局核准，防疫計畫未經教育局核准前請延辦或取消，活動期間應落實各項防疫措施，活動結束後要求參與者自我健康監測14天，若出現相關症狀，就醫時須主動說明相關旅遊史。

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