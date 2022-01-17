綠委籲「核食改福食」！　陳吉仲：是不一樣的名詞

▲陳吉仲說，核食跟福食是不一樣的。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注，日前一場由民進黨立法院黨團總召柯建銘召開的會議，部分綠委建議改成「福食」，農委會主委陳吉仲今（17日）強調，核食跟福食是不同名稱，是不一樣的名詞。

國民黨立委洪孟楷表示，民進黨很可能會利用農曆年前，比照開放萊豬進口行政命令模式，公告7天後速戰速決，年節過後恢復上班，屆時日本核食開放木已成舟，「不僅可以避免影響民進黨年底選情，同時又趕在311之前送日本大禮！」

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國民黨團總召費鴻泰說，若核食改福食就能進口，怎麼不改「寶食」更好？陳吉仲今出席台灣大豆產業策略聯盟成立大會，媒體問核食改成叫成福食？他說明，核食跟福食本來就是不同名稱，福食是福島周邊的食品，核食是食品含有在核災地區的輻射殘留量，本來就是不一樣的名詞。

是否福島進來的食品會比照萊豬有產地標示？陳吉仲說，先不用講未來，現在日本43個縣進來的日本食品，基本上都採「產地單證證明」，另外有些產品跟地區則採「雙證」，也就是「輻射安全、跟產地證明」，消費者現在在市面上看到的食品裡，都有產地證明，且產地證明不是來源國證明，是43個縣的證明，像宮城縣就是一個。

另外，國民黨想推福食公投，陳吉仲強調，「我們工作就是確保在國內農產品食品是安全的，對消費者要負責。」