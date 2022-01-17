　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠委籲「核食改福食」！　陳吉仲：是不一樣的名詞

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，核食跟福食是不一樣的。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注，日前一場由民進黨立法院黨團總召柯建銘召開的會議，部分綠委建議改成「福食」，農委會主委陳吉仲今（17日）強調，核食跟福食是不同名稱，是不一樣的名詞。

國民黨立委洪孟楷表示，民進黨很可能會利用農曆年前，比照開放萊豬進口行政命令模式，公告7天後速戰速決，年節過後恢復上班，屆時日本核食開放木已成舟，「不僅可以避免影響民進黨年底選情，同時又趕在311之前送日本大禮！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨團總召費鴻泰說，若核食改福食就能進口，怎麼不改「寶食」更好？陳吉仲今出席台灣大豆產業策略聯盟成立大會，媒體問核食改成叫成福食？他說明，核食跟福食本來就是不同名稱，福食是福島周邊的食品，核食是食品含有在核災地區的輻射殘留量，本來就是不一樣的名詞。

是否福島進來的食品會比照萊豬有產地標示？陳吉仲說，先不用講未來，現在日本43個縣進來的日本食品，基本上都採「產地單證證明」，另外有些產品跟地區則採「雙證」，也就是「輻射安全、跟產地證明」，消費者現在在市面上看到的食品裡，都有產地證明，且產地證明不是來源國證明，是43個縣的證明，像宮城縣就是一個。

另外，國民黨想推福食公投，陳吉仲強調，「我們工作就是確保在國內農產品食品是安全的，對消費者要負責。」

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
快訊／1.64億元被領走！　台彩最後一刻改口了
染Omicron病毒5大症狀曝！　太像普通感冒
酒駕衝進機車道！　前新市區長媳婦慘遭撞死
失聯38天找到了！台東轆轆溫泉2男遺體卡石縫
啦啦隊女神激戰一半…男友突開視訊！瞄到對象傻眼：把我放旁邊乾
Sandy才買新房「吳宗憲買樓上」哭了！　爸提1要求怕爆
仁寶確診再+1！已3員工染疫　緊急停工7天
陳時中稱妻打嘸高端　柯文哲反酸：粗暴言論大可不必

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NET買襪子「3雙全印L」！天兵哥傻眼想找另一組R　真相糗翻了

西堤確診情侶1人曾到健行科大參加期末考　同班師生採檢結果出爐

婆婆月領10萬「清空小倆口存款」　80K妻被離婚！網反讚神隊友

白沙屯媽祖遶境5／20出發　8天7夜「急行軍」考驗信眾耐力

男車禍受傷就醫確診　中壢4警匡列隔離！採檢結果出爐

獨力照顧失智嬤10年！長輩親戚全神隱　悲情女崩潰：我也有家庭

總是遇到渣男？情場老手傳授「預防劈腿3招數」　檢查手機選這時機

子宮肌瘤忍到長卵巢瘤！下腹痛不要忍　 醫：早就醫才有好結果

仁寶確診再+1！已3員工染疫　平鎮廠緊急停工7天

台灣最有潛力YouTuber？　網點名「最強黑馬」：幽默又有溫度

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

NET買襪子「3雙全印L」！天兵哥傻眼想找另一組R　真相糗翻了

西堤確診情侶1人曾到健行科大參加期末考　同班師生採檢結果出爐

婆婆月領10萬「清空小倆口存款」　80K妻被離婚！網反讚神隊友

白沙屯媽祖遶境5／20出發　8天7夜「急行軍」考驗信眾耐力

男車禍受傷就醫確診　中壢4警匡列隔離！採檢結果出爐

獨力照顧失智嬤10年！長輩親戚全神隱　悲情女崩潰：我也有家庭

總是遇到渣男？情場老手傳授「預防劈腿3招數」　檢查手機選這時機

子宮肌瘤忍到長卵巢瘤！下腹痛不要忍　 醫：早就醫才有好結果

仁寶確診再+1！已3員工染疫　平鎮廠緊急停工7天

台灣最有潛力YouTuber？　網點名「最強黑馬」：幽默又有溫度

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵：氣到快咬到肺

38歲楊子儀自嘲「肉體不行」　米可白拍照臉歪被抓：肉毒沒打好！

郭婷筠開唱密謀驚喜慶生　台下老公一看...激動哭了！

Ella新節目睽違半年開工「再不錄影我會生第二胎」

客廳風水6禁忌！「放屏風未必好」你家的客廳中標了嗎？

《殭屍校園》5指標紅燈比《魷魚遊戲》還多！韓審議禁止青少年觀看

黃少祺打第3劑「挽袖露臂照」讓粉絲瘋了！網high：醫護人員心花開

台商拿陸資替韓國瑜拉票被判刑　韓國瑜辦公室：他不知情

NET買襪子「3雙全印L」！天兵哥傻眼想找另一組R　真相糗翻了

西堤確診情侶1人曾到健行科大參加期末考　同班師生採檢結果出爐

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

快訊／桃園7校預防性停課！4校採檢結果出爐

若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

快訊／確診女大生用餐！巨城藏壽司180人採檢結果曝

對面大樓驚見「肉色交纏」！工地老司機秒拿望遠鏡

西堤23人染疫　餐飲內用反爆棚原因曝

更多熱門

相關新聞

美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲

美輪明宏看見台灣了！　本尊親發聲

台灣最近掀起一陣「美輪明宏之亂」，源自日本都市傳說，流傳把歌手美輪明宏照片設為手機桌布好運馬上來，消息曝光後，意外吸引許多人跟風實測。對此，日本電視台今（17日）專題報導了此現象，美輪明宏致台灣網友的親筆信也隨之曝光。

「核食有汙名化嫌疑」　黃暐瀚：不管藍營擋不擋都一定會進口

「核食有汙名化嫌疑」　黃暐瀚：不管藍營擋不擋都一定會進口

TOYOTA Yaris年銷22.2萬輛

TOYOTA Yaris年銷22.2萬輛

藍反對福食要辦公投　綠委：浪費國家資源

藍反對福食要辦公投　綠委：浪費國家資源

海嘯影響？日多摩川魚群詭異聚集

海嘯影響？日多摩川魚群詭異聚集

關鍵字：

農委會陳吉仲萊豬標示核食福食日本綠委國民黨核災公投

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面