張麗善胞弟「削山濫墾」山坡地　張啟盟涉水保法遭起訴

▲雲林斗六咬狗段山坡地2021年元月遭人舉報，縣長張麗善胞弟張啟盟以「農業經營」名義違法濫墾，雲林地檢署已於上個月依違反水土保持法，起訴土地所有權人張啟盟，目前由雲林地方法院審理中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市咬狗段山坡地2021年元月遭人舉報，縣長張麗善胞弟張啟盟以「農業經營」名義違法濫墾，經林務局鑑界確認該地涉竊占國土。雲林縣政府當時依「未依核定計畫施作簡易水土保持」開罰當事人18萬元，雲林地檢署已於上個月依違反水土保持法，起訴土地所有權人張啟盟，目前由雲林地方法院審理中。

去年元月，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，邀集水保局、礦物局、林務局等相關單位會勘，蘇治芬當時指出，這根本是「削山」，且開挖範圍約有5座足球場大，要求檢調單位主動介入偵查。並表示，地主若要做農業用也是小部開發，不是大面積「削山」已違反申請計畫，要求縣府把計畫書攤開，請相關單位要撤查，也呼籲檢調單位主動偵查，到底有沒有盜採砂石。

▲去年8月遭舉發濫墾的咬狗段山坡地因豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉會同水保局、林務局會勘，發現該坡地土石大量流失影響道路和溪流安全。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署起訴書內容指出，該地段為張啟盟與另名陳女所持有，其明知有權使用土地及毗鄰屬會林務局所管理之同段797地號土地、國產署所管理之同段793-4、9-2地號土地，均已公告為「水土保持」及「山坡地保育」利用條例之山坡地，未經土地管理人之同意，不得擅自開發，卻逕自非法開發山坡地，違反水土保持規定。

另，張啟盟未依核定簡易水土保持申報書所定事項「施作及實施水土保持處理與維護」，擅自雇工開發土地，檢方指出，全案在2021年12月9日依刑事訴訟法第251條第1項「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者」提起公訴，並請第三公正單位鑑定，無任何政治因素參雜其中，全案交由雲林地方法院審理。

▲2018年航照圖與2020年衛星航照對比。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／國道一北上242.5k化學槽車翻覆 狂冒白煙封3車道回堵1公里

►驚悚片！拖板車換車道「視線死角」橫推小客車50米 女駕駛驚魂



►整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流 土地段名驚見「狗咬」2字



►雲林違法「削山」近5個足球場大 緊鄰八色鳥棲地200公尺



►胞弟涉違法濫墾占用國有地監委要查 張麗善：天子犯法與庶民同罪

