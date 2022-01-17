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張麗善胞弟「削山濫墾」山坡地　張啟盟涉水保法遭起訴

▲雲林縣長張麗善今日受訪表示，這是繼續的政治鬥爭、繼續的子虛烏有的指控，完全抹黑、造謠，基本上以縣政府的立場只要有違規我們就進行開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六咬狗段山坡地2021年元月遭人舉報，縣長張麗善胞弟張啟盟以「農業經營」名義違法濫墾，雲林地檢署已於上個月依違反水土保持法，起訴土地所有權人張啟盟，目前由雲林地方法院審理中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市咬狗段山坡地2021年元月遭人舉報，縣長張麗善胞弟張啟盟以「農業經營」名義違法濫墾，經林務局鑑界確認該地涉竊占國土。雲林縣政府當時依「未依核定計畫施作簡易水土保持」開罰當事人18萬元，雲林地檢署已於上個月依違反水土保持法，起訴土地所有權人張啟盟，目前由雲林地方法院審理中。

去年元月，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，邀集水保局、礦物局、林務局等相關單位會勘，蘇治芬當時指出，這根本是「削山」，且開挖範圍約有5座足球場大，要求檢調單位主動介入偵查。並表示，地主若要做農業用也是小部開發，不是大面積「削山」已違反申請計畫，要求縣府把計畫書攤開，請相關單位要撤查，也呼籲檢調單位主動偵查，到底有沒有盜採砂石。

▲去年8月遭舉發濫墾的咬狗段山坡地因豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉會同水保局、林務局會勘，發現該坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲去年8月遭舉發濫墾的咬狗段山坡地因豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉會同水保局、林務局會勘，發現該坡地土石大量流失影響道路和溪流安全。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署起訴書內容指出，該地段為張啟盟與另名陳女所持有，其明知有權使用土地及毗鄰屬會林務局所管理之同段797地號土地、國產署所管理之同段793-4、9-2地號土地，均已公告為「水土保持」及「山坡地保育」利用條例之山坡地，未經土地管理人之同意，不得擅自開發，卻逕自非法開發山坡地，違反水土保持規定。

另，張啟盟未依核定簡易水土保持申報書所定事項「施作及實施水土保持處理與維護」，擅自雇工開發土地，檢方指出，全案在2021年12月9日依刑事訴訟法第251條第1項「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者」提起公訴，並請第三公正單位鑑定，無任何政治因素參雜其中，全案交由雲林地方法院審理。

▲去年8月遭舉發濫墾的咬狗段山坡地因豪大雨遭沖刷，立委蘇治芬獲村民檢舉會同水保局、林務局會勘，發現該坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2018年航照圖與2020年衛星航照對比。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）

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