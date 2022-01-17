「核食有汙名化嫌疑」　黃暐瀚：不管藍營擋不擋都一定會進口

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝POP YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

日本福島五縣市食品解禁議題備受各界關注，近日更有綠營立委主張將核食改稱為「福食」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，「核食」確實有「污名化」嫌疑，畢竟科學檢驗之後若不含輻射，叫它核食也算冤枉，且不管在野黨「擋不擋」，「福島周邊五縣市食品」終究會進口台灣。

對於「核食」名稱爭議，黃暐瀚表示，直接說「核食」，確實有「污名化」的嫌疑，畢竟科學檢驗之後，若不含輻射，叫它「核食」也算冤枉，但改叫「福食」，又太過矯情，中國人的「福」字，有好運之意，「吃日本食物就會好運有福氣？那也太置入性行銷了一點」，先不管大家怎麼叫，自己的稱呼很明確，就是「福島周邊五縣市食品」，且不管在野黨「擋不擋」，「福島周邊五縣市食品」終究會進口台灣。

對於國民黨在核食議題的態度，黃暐瀚分析，在野黨此刻有「擋」與「不擋」兩種選擇。若選擇「擋」，2018年提出反核食公投的人，就是國民黨副主席郝龍斌，所以「反核食」確實是國民黨的「態度」。兩年過去，議題再起，不管最後民眾怎麼選擇，身為在野黨，藍營還是可以繼續自己的主張，繼續表態反對。

黃暐瀚表示，若選擇「不擋」，以萊豬公投為例，此刻台灣民眾會不會反對「核食」，他個人非常懷疑，反萊豬被民進黨論述成「反美」，反核食自然會變成「反日」。藍營已經在公投過程中，被冠上「反美」的形象，如今再「反日」，將與台灣主流民意更遠。

黃暐瀚指出，選擇不擋核食，甚至公開贊成開放核食，但要求必須「標示清楚」，也是一種做法。擋與不擋之間，藍營陷入兩難，連六敗的事，已經過去了，黨主席朱立倫眼前要解決的是「福島周邊五縣市食品」進口台灣，與2022縣市長選舉的問題。