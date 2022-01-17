快訊／急發400封細胞簡訊！護理師曾到科教館、兒樂　北市擴大採檢834人

記者袁茵／台北報導

新北市亞東醫院一名非專責病房護理師（案17967）確診，台北市衛生局17日公布相關足跡，個案曾於13日到過科教館、兒童新樂園，並於兒童新樂園美食街用餐。台北市衛生局17日表示，已經發送400封細胞簡訊給足跡重疊者，並對834名足跡重疊的國小師生擴大採檢。

▲有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供，以下皆同）

台北市衛生局17日晚間指出，新北市個案（案17967）曾於發病前1日有台北市足跡，個案在1月13日曾到國立台灣科學教育館、兒童新樂園，已針對兒童新樂園發送271封細胞簡訊、科教館129封，足跡重疊國小師生將擴大採檢834人，結果檢驗中。

黃珊珊於防疫記者會說明，案17967是33歲左右女性，為新北市個案，目前感染源不明，家中有2名小孩，由個案自己照顧、沒有托育；案17967目前在台北市的足跡，主要是因為帶小孩到北市遊玩，包括1月13日上午10時至12時至科教館7樓，參加粉紅豬小妹玩樂日互動特展，以及下午到兒童新樂園和美食街，並且最後回到科教館地下3樓停車場。

黃珊珊提及，確診個案經過的場域，當天有非常多台北市國小於此校外教學，所以目前正在做相關採檢，一共採檢5所學校，共834人。

▼新北市確診者案17967足跡圖。（圖／北市府提供，可點圖放大）