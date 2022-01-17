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西堤確診情侶1人曾到健行科大參加期末考　同班師生採檢結果出爐

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

西堤群聚風暴持續擴大！仁寶電子廠一對情侶案17883與17884，7日到桃園中正店用餐後，因坐在染疫聯邦銀行行員隔壁確診，後續釐清相關疫調足跡時，發現女友（案17883）曾在8日至9日前往健行科大參加期末考試，桃市府也緊急對同班師生80餘人進行匡列採檢，最新PCR結果出爐，幸均為陰性。

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤群聚風暴持續擴大，一對曾到西堤用餐的情侶因坐在染疫聯邦銀行行員旁確診，其中女友曾至健行科大參加期末考，桃市府緊急對同班師生採檢。（圖／翻攝自Google地圖）

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健行科大聲明：

一、本校於1月15日上午接到桃園市政府通知，本校1位進修部同學曾於1月7日至西堤餐廳用餐，經檢驗後於1月14日確診。

二、確診同學於1月8日（六）、1月9（日）曾到校參加期末考試，同班師生共計80餘人，名單已於1月15日提供桃園市政府進行疫調，截至目前為止，同班師生檢驗結果皆為陰性。

三、本校得知學生確診後，立即進行該棟教學大樓教室與公共區域（含電梯、廁所）之清潔、消毒。

四、本校校園實施體溫檢測及實名制登記，確診學生到校考試時並未有發燒情形。

五、報導提及本校於1月10日舉辦尾牙年終餐會。本校舉辦餐會時，尚未接獲學生確診通報，疫情指揮中心亦未禁止於餐廳用餐。

六、本校尾牙餐會為自由參與性質，為落實防疫，實施以下措施，包含進入會場前應量測體溫、實名登記、手部消毒、餐會座位採固定制，並加大座位間距離，禁止逐桌敬酒，如非用餐，一率佩戴口罩。

七、曾於1月8日、1月9日與確診學生接觸之教師，並未參與尾牙餐會。

八、防疫為全民應共同攜手合作之重要任務，本校將持續依循政府防疫措施，落實各項防疫工作。

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