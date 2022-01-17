快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋大遠百、新店家樂福

▲新北確診個案足跡。（點圖可放大／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關，另還有亞東醫院1名護理師染疫。新北市今本土個案+2，衛生局下午也公布確診者足跡，橫跨台北市士林、板橋大遠百、麗寶百貨廣場、新店家樂福等知名購物商場。

侯友宜表示，案17967，女性，為30多歲，新北市亞東醫院護理師，1/11接種第3劑疫苗，出現不適症狀，1/12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1/15有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。

此外，案17968，男性，30多歲，為案17701(北市醫院護理師)的男友，已施打兩劑疫苗，1/12因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離，隔離期間1/15身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療。個案活動足跡多與女友重疊，目前已針對個案職場擴大採檢，匡列接觸者17人均已安排採檢。