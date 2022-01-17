IG笑諷「穿搭俗氣長得醜」慘了　3潮女辣椒水電擊棒當街凌虐她

▲黃姓女子等人對著何女猛打猛踹，還持電擊棒和辣椒水攻擊，只因何女曾嘲笑黃女「打扮很俗氣」。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

16日凌晨2時許台北市中山區松江路統一超商前面發生一件女子鬥毆的離奇事件，一名何姓女子（23歲）遭到黃女等人持辣椒水、電擊棒攻擊，當場被打到躺在地上，根據警方調查，發現雙方曾在社群軟體IG留言發生衝突，被害人曾多次嘲笑黃女（24歲）不懂衣服穿搭品味「打扮很俗氣」黃女才會找姊妹淘攜帶電擊棒、辣椒水到場給何姓女子一個教訓。





▲被圍毆的女代購業者因辣椒水太嗆辣倒地痛哭送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方16日2時許，接獲民眾報案在轄區松江路185號統一超商前有打架案，警方獲報後即起動快打部隊至現場處理，見何女躺臥在地，並稱遭黃女、曾女（23歲）、陳（25歲）等人以徒手、辣椒水及電擊棒攻擊，黃女等3人一開始否認犯案，直至警方找到這些涉案證物後，她們才承認犯行。

▲被圍毆的女代購業者因辣椒水太嗆辣倒地痛哭送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

黃女向警方表示：他們與何女都是透過網路認識，任職網路代購業者的何女曾多次透過社群軟體Instagram 留言嘲笑她「不懂穿搭」「打扮很俗氣」，她便找了陳女等3人相約與何女談判，雙方見面後一言不合進而互毆，黃女等人等以預藏的辣椒水等物攻擊何女，警方並在涉嫌動手的陳女身上起獲毒品咖啡包1包。

警方調查發現黃女等人多是任職造型、彩妝師職業，卻在社群平台遭被害人嘲笑不會穿搭打扮，才會糾眾動手打人，警訊後依違反妨害秩序、毒品危害防制條例、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。



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