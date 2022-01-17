比中央早開疫苗系統卻挨罵　北市：預約量大到「佔全台五分之一」

▲蔡炳坤視察疫苗接種站。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對第三劑疫苗需求，台北市於1月3日開啟預約系統，並實施每週一、二預約、下週施打制度。由於中央直至15日才重啟1922預約平台，因此台北市未加入中央第19期疫苗預約，但此舉卻引來部分民眾質疑。對此，台北市副市長蔡炳坤強調，台北市比中央還早一步做預約服務，並且將量能開到最大，預約量佔了全台總數近五分之一。

蔡炳坤17日視察台北市政府一樓大廳中型疫苗接種站，被問到第19期疫苗未加入中央1922系統，結果引發民眾抱怨，是否會感到無奈？蔡炳坤回應，台北市預約服務於1月3日開始進行，此次已進入第二週，中央是發現各縣市有需求後才重啟1922平台，「中央要預約時，台北市早已先走。」

蔡炳坤表示，北市此週預約量達到20萬左右，而中央1922系統開放110萬預約量能，最終只完成87萬預約，換句話說，整個台北市預約量佔了全台總數近五分之一。

另外，在進一步分析後，北市也發現，在台北市預約系統預約的20萬名民眾中，設籍台北市的僅只有八成，其餘兩成分別為新北市、基隆市、宜蘭市、桃園市，甚至還有其他外縣市。

面對民眾稱1922平台沒有預約北市一事，蔡炳坤強調，因為台北市比中央更早一步做預約系統，並且將量能開到最大，請外界諒解；但因為知道預約疫苗盡量單一，所以中央於1月18日開放第20期疫苗預約時，台北市也會將量能放上1922平台，且此次量能還會比第19期多，北市會盡可能增加中型接種站量能，提供給市民更好的服務。