快訊／有確診者足跡！兒童新樂園深夜急清消　美食街暫停開放3天

記者袁茵／台北報導

台北市士林區「國立台灣科學教育館」16日晚間突然宣布因為有確診者足跡，所以停業清消。對於台北市衛生局表示是一名尚未有案號的新確診個案，且並非台北市民，且足跡不只有科教館，還曾到過兒童新樂園，台北捷運公司17日上午除了證實確診者足跡部分已專案清潔消毒，同時也宣布園區內室內美食街則自17日起暫停開放3天。

針對士林科教館有確診者足跡，台北市衛生局16日晚間向《東森新媒體ETtoday》回應，科教館與兒童新樂園接獲通知，有指揮中心尚未公布的新案到過，且並非台北市確診者，待17日中央公布後告知。

有關確診個案至兒童新樂園，北捷17日表示，接獲相關單位通知確診者足跡行經部分，已立即完成園區專案清消作業，另配合防疫規定，園區內室內美食街從1月17日起暫停開放3天；而兒童新樂園也於16日晚間結束營運後，進行全園專案清消，並已將可能接觸人員造冊提供相關單位通知篩檢外，其餘相關服務人員也將一併造冊列管自主健康管理。

北捷表示，兒童新樂園遊樂設施比照北捷持續全時清消，除營運前後實施清消外，在營運時段也比照捷運場站每2小時清消1次，入園旅客採實聯制並加強全面量測體溫、全程戴口罩，同時婉拒發燒者（額溫高於37.5度）入場。

北捷指出，美食街用餐區採梅花座、設防疫隔板，持續宣導不特定對象應維持社交距離，或使用具有隔板座位飲食，兒樂服務人員每日均實施量測體溫及實施健康監測。

▼有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）