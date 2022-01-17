快訊／確診女大生脫罩2hrs用餐！巨城藏壽司180人採檢結果出爐

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

桃園西堤群聚案不斷擴大，一名確診的女大生還曾於11日晚間赴新竹巨城購物中心、並脫下口罩2小時吃「藏壽司」。新竹市府獲悉後已緊急匡列餐廳員工、以及同時段用餐的消費者共256人進行採檢，稍早其中180人結果出爐，幸均為陰性。

林智堅今上午視察竹科疫苗施打站，針對昨日公布竹縣確診個案於竹市足跡，他說明，該案17932，1月11日晚間7至9時至巨城購物中心用餐，目前市府已採檢該餐廳員工、同時段用餐客人及同樓層工作人員，約265人，其中已有180人PCR採檢結果出爐，全為陰性。同時段用餐90位顧客、該餐廳員工47人都已做居家隔離，市府也將持續擴大匡列採檢。

林智堅市長表示，巨城購物中心昨接獲通知已馬上停止營業，今全館休館一天，進行清消，另近6千位員工將全面快篩，若快篩陽性，市府也會協助PCR採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智堅市長強調，竹市目前零確診，但此波病毒傳染力快速，加上適逢春節國人返鄉潮，桃園與大新竹地區為共同生活圈，大家都不應掉以輕心。除了加速疫苗施打，也要做好各項防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，進出餐廳及公共場所須落實實聯制。

▲確診女大生11日晚間7時至9時在巨城藏壽司用餐。（圖／翻攝自網友臉書）

▼新竹巨城購物中心緊急進行環境清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

